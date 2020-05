Bombastický plán na platební terminály zdarma vybuchl | E15.cz

Byl to velkolepý plán, jak rozšířit počet platebních terminálů v ekonomice. Ministerstvo průmyslu a obchodu jich chtělo živnostníkům rozdat až 200 tisíc, navíc ještě na rok zdarma. Po roce je však výsledek projektu takový, že by obchodníci mohli letos dostat pouhých deset tisíc terminálů. „Velký nápad zmizel,“ řekl v rozhovoru pro deník E15 generální ředitel české společnosti Global Payments Igor Žganjer.

Terminál zdarma měl sponzorovat fond, kam by podle původních předpokladů přispívaly banky, karetní společnosti, provozovatelé sítí elektronických plateb nebo také obchodníci. Fond měl fungovat dva roky. Velká část z těch, kteří se na projektu měli podílet, se však do něho nakonec nezapojila. Nepodařilo se totiž vyladit detaily. „Každý si to chtěl přizpůsobit. Jak vysvětlíte dvěma obchodníkům, z nichž jeden je živnostník a druhý ne, že pro živnostníka to platí a pro toho druhého nikoliv?“ ptá se Žganjer.

„V tom momentě to pro nás nebylo vůbec zajímavé,“ dodává šéf Global Payments, která patří mezi největší poskytovatele terminálů v Česku. Podobně to vidí i Sdružení pro bankovní karty. „Projekt byl od začátku špatně naprogramovaný,“ uvádí výkonný ředitel sdružení Roman Kotlán s tím, že stanovisko sdružení bylo jednoznačné, a to nepodpořit zmíněný plán.

Podle Kotlána totiž nedával bankám ekonomicky smysl. Projekt tak nyní podporuje z bankovních domů pouze Československá obchodní banka, která je zároveň velkým poskytovatelem terminálů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu je naopak spokojeno: „Projekt běží a funguje. Podnikatel, který dosud neakceptoval bankovní karty, může získat platební terminál na rok zdarma, bez poplatků za instalaci, za pronájem a za provoz,“ uvádí Miluše Trefancová z ministerstva průmyslu a obchodu. S málem se srovnaly i platební asociace Mastercard a Visa. „V první vlně o terminál zdarma požádaly stovky drobných obchodníků a živnostníků,“ říká Michal Čarný, generální ředitel Mastercard pro ČR a Slovensko.

Žádat mohou živnostníci od března do konce srpna. Čarný očekává, že se zájem masivně zvýší. Podobně se vyjadřuje šéf Visa Marcel Gajdoš: „Vše jede podle plánu.“ Vedle platebních asociací a ministerstva průmyslu a obchodu jsou členy projektu i profesní sdružení. „K iniciativě se kromě ČSOB a Solitea Pay přidali ještě další dva významní poskytovatelé platebních terminálů, a to KB Smart Pay a A3Pay,“ dodává Čarný s tím, že společně pokrývají šedesát procent trhu.