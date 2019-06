Havlíček přehodnocuje fond na platební terminály zdarma | E15.cz

„Chci se potkat se zástupci karetních společností a s klíčovými asociacemi. Chceme si znovu rozdat karty,“ řekl Havlíček.

Nováková předpokládala, že by do fondu přispívaly banky, karetní společnosti, provozovatelé sítí elektronických plateb nebo také obchodníci. Z vybraných peněz by se živnostníkům bezplatně či za nízký poplatek poskytovaly platební terminály a návazné služby. Týkat by se to mohlo až dvou set tisíc podnikatelů. Loni přitom bylo v Česku 215 tisíc platebních terminálů.

„Principiálně proti tomu nic nemám. Na druhé straně bych chtěl slyšet odezvu z trhu, do jaké míry je o to zájem a jak na tom bude kdo participovat. Obecně totiž platí, že když je něco zdarma, tak si toho nikdo neváží,“ řekl Havlíček.

Ministrovi především vadilo, že projekt počítal jen se společností MasterCard. Podnikatel by ale podle něho neměl být ochuzen o nabídku konkurenční Visy.

„Ke spolupráci s veřejnou správou jsme otevření. Chceme i nadále odstraňovat překážky v oblasti akceptace karet,“ řekl šéf společnosti Visa pro ČR a Slovensko Marcel Gajdoš.

Pokud by projekt měl být spuštěn, musely by se karetní firmy, svazy a ministerstvo průmyslu dohodnout na podmínkách. Mluví se například o tom, že by živnostník musel dokázat, že jeho roční příjmy dosahují pouze jednotek milionů, aby o terminál nežádaly například obchodní řetězce.

Do fondu by neměl přispívat erár. „Role státu by měla spočívat v případném zákonném zakotvení fondu,“ uvedl Ladislav Minčič za Hospodářskou komoru.

Svazy a asociace, které podepsaly s ministerstvem memorandum, projekt dál podporují. „Věřím, že cílem nejen ministerstva průmyslu, ale i MasterCard a Visa, je skutečně podpora malých a středních podniků v rámci zavádění bezhotovostní ekonomiky a nezůstane tak jen u slibů a proklamací,“ sdělil za Asociaci malých a středních podniků Zdeněk Tomíček.