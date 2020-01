Česká spořitelna nabízí 42 dnů dovolené. Bankéři potřebují odpočinek | E15.cz

Novinku banka oznámila na kariérní sociální síti LinkedIn. „Aby naši bankéři mohli poradenství (které je čím dál náročnější) a pomoc realizovat správně a dobře, musí být sami v rovnováze a v pohodě. Proto chceme dát kolegům a kolegyním prostor pro rozvoj, učení se novým věcem, ale třeba i jen víc času stráveného s blízkými nebo u vlastních koníčků. Zkrátka na věci, které řada z nás odsouvá na dobu, až na ně bude čas. Toto volno navíc jsme pojmenovali Můj den,“ uvádí se ve zprávě.

V diskuzi na LinkedInu komentující krok banky chválí, řada z nich se ale zamýšlí mimo jiné nad tím, jestli zaměstnanci vůbec mají čas dovolenou vybírat. V řadě firem se totiž děje to, že zaměstnanci z různých důvodů jako například dokončování projektů, nebo kvůli jiným úkolům, nezvládají ani standardní volno vyčerpat.

„Takovému kroku tleskám. Lidi zvládnou, když si to dobře rozplánují, udělat práci místo pěti dnů ve čtyřech. Pro mladé to bude zajímavý argument u jejich nabírání, u stávajících zaměstnanců to posílí jejich loajalitu,“ komentuje krok banky partner konzultantské společnosti Egon Zehnder Jaroslav Němec.

Obor bankovnictví prochází transformací. To, co dosud obsluhovali kamenné pobočky, se přesouvá do digitálního světa. Pro tradiční bankéře jsou konkurenty IT experti, v pobočkové síti pak například řetězce supermarketů. Řada investičních bank ve světě přitom v důsledku těchto změn masivně propouští, české banky jsou ale nicméně dlouhodobě ziskové a vlna většího propouštění do tuzemska zatím nedorazila.