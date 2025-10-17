Český státní dluh je ve třetím čtvrtletí na rekordu
Na konci třetího čtvrtletí 2025 vzrostl státní dluh Česka na rekordní hodnotu 3,518 bilionu korun, uvedlo v pátek ve čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu ministerstvo financí. Oproti začátku roku se zvýšil o více než 152 miliard a míra zadlužení dosáhla 42 procent HDP. Vysoký dluh je výsledkem prodeje státních dluhopisů na pokrytí splátek a financování rozpočtového schodku.
Za zvýšením státního dluhu stojí podle ministerstva financí především prodej státních dluhopisů kvůli pokrytí splátek dluhu a kvůli průběžnému krytí schodku státního rozpočtu. Na konci září byl rozpočtový deficit téměř 154 miliard korun.
Za první tři čtvrtletí letošního roku prodalo ministerstvo financí střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy za více než 327 miliard korun. „Touto emisní činností došlo k bezproblémovému pokrytí korunových splátek státního dluhu v prvních třech čtvrtletích letošního roku, vytvoření dostatečného prostoru pro zajištění zbývajících letošních splátek státního dluhu, a dále k předfinancování významné části plánovaného schodku státního rozpočtu," uvádí zpráva o řízení státního dluhu.
K financování státu ministerstvo využilo také pokladniční poukázky, tedy obligace se splatností kratší než jeden rok. Za první tři čtvrtletí jejich čistá emise, tedy rozdíl mezi prodanými a splacenými poukázkami, dosáhla téměř 70 miliard korun u cenných papírů denominovaných v korunách. U eurových pokladničních poukázek byla čistá emise za tři čtvrtletí minus 500 milionů eur, ministerstvo tedy víc poukázek splatilo, než vydalo.
Dluhopisy jsou převážně u bank
České státní dluhopisy mají průměrnou dobu splatnosti 6,2 roku. Je to blízko strategického cíle ministerstva financí, který je stanoven na 6,5 roku. Největší část českých státních dluhopisů, zhruba 44 procent, drží tuzemské banky, přibližně čtvrtinu drží zahraniční subjekty.
Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.
Za posledních šest let se český státní dluh více než zdvojnásobil. Na konci roku 2019 dluh činil 1,64 bilionu korun, na každého Čecha tehdy teoreticky připadalo více než 153 korun.
Červnová aktualizace Strategie řízení a financování státního dluhu, kterou vydalo ministerstvo financí, předpokládá, že do konce letošního roku by měl státní dluh vzrůst na 3,614 bilionu korun. Míra zadlužení by měla dosáhnout 43,1 procenta HDP.