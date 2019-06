Internetové bankovnictví se v současnosti mění rychlým tempem, a klienti tak mají například možnost pohodlně investovat z domova. Stačí mít běžný účet s možností investování do zavedených firem, start-upů, kryptoměn nebo spoření do zlata. Do čeho se vyplatí investovat? A proč? Na tyto a další otázky vám odpoví Ing. Michal Skalický, ředitel digitální pobočky v Expobank CZ a.s. již 24. června v 10:00 hodin.