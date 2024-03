Ani slavný Houdini by to neudělal lépe. Jako mávnutím kouzelného proutku nechat zapomenout na temnou minulost a pustit se s rádoby čistým štítem do nových dobrodružství. Kdyby nešlo o velké peníze drobných investorů v řádu stamilionů korun, působilo by to skoro romanticky. Takový je příběh dluhopisáře Sincom Holding, který se ovšem od března už Sincom nejmenuje. Značka rezonující u věřitelů marně čekajících na své peníze, ale i u několika známých pražských advokátních kanceláří přestala být pro majitele holdingu jednoduše „komfortní“ a především: začala být brzdou pro prodej nových bondů. Ty bývalý Sincom nabízí pod novými jmény, a nezkušení investoři tak nemají potuchy o historii firmy. Symbolickou tečkou budiž, že u některých z dluhopisů je v kolonce věřitel uveden sám emitent. Věc momentálně řeší i policie.