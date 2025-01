Česká národní banka (ČNB) odejmula Podnikatelské družstevní záložně (PDZ) povolení působit jako spořitelní a úvěrní družstvo, a to z důvodu dlouhodobě přetrvávajících závažných nedostatků v činnosti. Rozhodnutí nabylo právní moci dnes. V návaznosti na tento krok ČNB podala soudu návrh na zrušení PDZ, její likvidaci a jmenování likvidátora. ČNB to v pondělí sdělila v tiskové zprávě.

PDZ rozhodnutí považuje podle mediální zástupkyně Dagmar Schejbalové za nespravedlivé, protože v posledních měsících pracuje postupně na nápravě vytýkaných nedostatků. „Zvažujeme další kroky, mimo jiné dovolání,“ dodala.

PDZ nyní nesmí přijímat vklady, poskytovat úvěry a provozovat další činnosti s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a dluhů. Obdobná omezení pro PDZ platila od 15. března 2024, kdy ČNB vydala předběžné opatření, kterým záložně zamezila přijímat vklady, poskytovat úvěry a stanovila i omezení týkající se nakládání s aktivy a pasivy a omezení týkající se hotovostních operací.

Důvodem pro zahájení řízení byly přetrvávající závažné nedostatky v činnosti zjištěné při kontrole, kterou ČNB prováděla od srpna 2023 a která pokračovala do dubna 2024. PDZ zejména neplnila základní požadavky u řádné správy a řízení družstevní záložny, řízení úvěrového rizika a řízení operačního rizika. Nedostatky spočívaly podle ČNB i v systematickém porušování zákonných povinností týkajících se prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

PDZ je malá družstevní záložna na českém trhu. K 31. prosinci 2024 měla méně než 50 členů, objem klientských vkladů činil necelý milion korun a celková bilanční suma 65 milionů korun. Celý sektor čítal ke konci roku 2024 pět družstevních záložen, které měly k 30. září 2024 celkem 12 tisíc členů a u nichž objem klientských vkladů činil 6,8 miliardy korun a bilanční suma 9,3 miliardy korun.

Členská schůze PDZ navrhla v prosinci jako nového předsedu představenstva kampeličky Petra Koritschana. Poté požádala ČNB o potvrzení změn. Představenstvo zároveň chtělo usilovat o udržení povolení působit jako družstevní záložna. Koritschan, který v minulosti působil mimo jiné ve vedení české pobočky banky UBS, měl obsadit prázdné místo předsedy představenstva PDZ. Dřívější předseda Robert Zelenka, který záložnu vedl od roku 2021, loni v červnu zemřel.

Počet členů PDZ se od konce roku 2023 snížil ze 139 na prosincových 44. Záložna je podle ČNB velmi malou úvěrovou instituci, jejíž bilanční suma je nižší než 150 milionů korun. Provázanost s jinými účastníky finančního systému je zanedbatelná, a tak případné selhání nemá podle centrální banky dopad na stabilitu českého finančního trhu.

V záložně měl od června 2015 do listopadu 2020 vklad, a tedy i podíl, současný premiér Petr Fiala (ODS). Na běžném účtu měl uloženo 950 tisíc korun. Fiala v minulosti nezapsal podíl v kampeličce do majetkového oznámení. Opomenutí zdůvodnil tím, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl.