ČSOB loni vydělala 19,8 miliardy, hypotéky jí vyskočily o polovinu
- Čistý zisk skupiny ČSOB loni stoupl o pět procent.
- Jedna z největších tuzemských bank to ve čtvrtek uvedla v tiskové zprávě.
- Podle generálního ředitele banky má ČSOB tento výsledek díky příznivému vývoji ekonomiky v loňském roce.
Čistý zisk skupiny ČSOB v roce 2025 stoupl meziročně o pět procent na 19,8 miliardy korun. Objem aktiv pod její správou se zvýšil o 13 procent na 464 miliard korun.
Provozní výnosy ČSOB v minulém roce vzrostly o sedm procent na 48 miliard korun. Provozní náklady bez bankovních daní činily 23 miliard Kč, což bylo meziroční zvýšení o dvě procenta. Objem úvěrů stoupl o osm procent na 1,061 bilionu korun. Celkové vklady se zvýšily o dvě procenta na 1,391 bilionu korun.
„Uplynulý rok přinesl příznivý vývoj české ekonomiky, růst reálných mezd při stabilní a nízké inflaci, oživení trhu bydlení i dobré výsledky investičních produktů. Skupině ČSOB i našim klientům se dařilo. Rekordně jsme financovali bydlení, podnikání i investice lidí a firem," komentoval výsledky generální ředitel ČSOB Aleš Blažek.
Růst objemu hypoték
Klienti ČSOB loni uzavřeli hypoteční úvěry za 94 miliard korun, což bylo meziročně o 49 procent více, a úvěry ze stavebního spoření v objemu dvaceti miliard korun. To byl meziroční nárůst o 76 procenta. „Rozsah poptávky po financování bydlení předčil naše očekávání díky snižování úrokových sazeb hypoték, růstu cen nemovitostí a inovacím v produktové nabídce. I pro letošní rok předpokládáme další růst objemu hypoték, dynamika na trhu by se ale měla zmírnit," upozornil Blažek.
Podíl nevýkonných úvěrů ČSOB loni klesl 0,05 procentního bodu na 1,3 procenta. Počet aktivních klientů stoupl meziročně o 76 tisíc. Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart vzrostl na 1,58 milionu. Součástí je virtuální asistentka Kate, která měla ke konci loňského roku 1,7 milionu uživatelů.
Výsledky za loňský rok již zveřejnila většina konkurenčních bank. Čistý zisk Komerční banky připadající akcionářům loni stoupl meziročně o 4,7 procenta na 18,1 miliardy korun. Raiffeisenbank vzrostl čistý zisk meziročně o 33,9 procenta na 9,71 miliardy korun, Moneta Money Bank vykázala za rok 2025 čistý zisk 6,5 miliardy korun, což bylo meziročně o 11,9 procenta více. Česká a slovenská UniCredit Bank vytvořila čistý zisk 11,9 miliardy korun, o 11,5 procenta vyšší než předloni.
Do skupiny ČSOB patří ČSOB, Hypoteční banka, ČSOB stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring. ČSOB je součástí mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a zemích střední a východní Evropy.