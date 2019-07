Deutsche Bank se zaměří na správu majetku bohatých. Potenciál má i Česko | E15.cz

Finanční ústav Deutsche Bank v rámci reorganizace, která má této největší německé bance pomoci vrátit se k růstu, zruší tisíce pracovních míst. Je zde však jedna část podnikání, u které plánuje expanzi, a tou je správa majetku bohatých klientů. Divize se chce zaměřit na podnikatele a rodiny v Německu, Itálii, Británii a Španělsku, za atraktivní ale považuje i východoevropské trhy, včetně České republiky. Agentuře Reuters to řekl šéf divize správy majetku pro Evropu a výkonný ředitel banky Claudio de Sanctis.

„Není to tak úplně známo, ale my už patříme k největším správcům majetku v Evropě podle objemu aktiv. To bude užitečné, pokud jde o důvěryhodnost pro evropské podnikatele,“ řekl Sanctis.

Minulý měsíc Deutsche Bank oznámila, že do roku 2021 plánuje přijmout dalších 300 manažerů pro vztahy a investice v divizi správy majetku. Loni měla tato divize na příjmech banky, které činily 25 miliard eur (639 miliard korun) podíl zhruba sedm procent.

„Banka uvedla, že se chce zaměřit na oblasti, kde můžeme konkurovat a kde můžeme být první. Myslíme si, že wealth management je právě takový případ,“ dodal ředitel oddělení investic v Deutsche Bank Wealth Management Christian Nolting.

Správa majetku je pro banky atraktivní, protože vyžaduje méně kapitálu a zisk z těchto aktivit je obvykle méně cyklický než u jiného podnikání. Je ale i velmi konkurenční. Velkými hráči v této oblasti jsou švýcarské banky UBS a Credit Suisse. Proniknout se na tento trh pokoušejí také začínající finančně-technologické firmy.

Pokud se bance podaří přilákat nové manažery, obvykle to znamená i zvýšení aktiv, protože někteří jejich klienti mají tendenci přejít s nimi. De Sanctis dodal, že možná by byla rovněž akvizice, momentálně ale není na programu.

Za velmi atraktivní de Sanctis považuje země střední a východní Evropy, jako je Polsko, Česká republika, Maďarsko a Rumunsko. "V těchto zemích máme velmi dobrou účast v oblasti firemního bankovnictví. Nejsme tam ale příliš aktivní ve správě majetku," dodal s tím, že je potřeba tohoto potenciálu využít.

Největší německá banka v neděli představila restrukturalizační plán, který má pomoci zlepšit hospodářské výsledky a cenu akcií banky. O práci by mohlo přijít až 18 tisíc zaměstnanců. V současné době má banka asi 91 500 zaměstnanců.