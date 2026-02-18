Ministerstvo financí spustí EET 2.0 od roku 2027. V plánu je i obnova školkovného a slev pro studenty
- Od ledna příštího roku má v pilotním režimu začít fungovat nový systém evidence tržeb EET 2.0.
- EET 2.0 se nebude týkat části drobných podnikatelů a bude evidovat jen vybrané typy plateb.
- Vláda zároveň plánuje obnovit některé daňové slevy, například školkovné a úlevy pro pracující studenty.
Nový systém evidence tržeb EET 2.0 se spustí od ledna příštího roku, nejprve v pilotním režimu. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová. Systém nebude povinný pro podnikatele, kteří jsou v prvním pásmu paušální daně, mají roční příjmy do jednoho milionu korun či platí měsíční paušální daň 1 500 korun a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění.
Ministerstvo předkládá návrh zákona do připomínkového řízení. Fiskální přínosy EET 2.0 jen na DPH a dani z příjmů dosahují podle Schillerové 14 až 15 miliard korun ročně.
Evidovat se nebude pouze tam, kde by EET nedávala smysl, například v letecké dopravě, bankovnictví nebo prodejních automatech. Evidovat také nebudou lidé, kteří mají pouze příležitostné tržby do 50 tisíc korun ročně, vyplývá z dnešní tiskové zprávy ministerstva financí (MF).
Jak bude fungovat EET 2.0 a koho se dotkne
V systému EET 2.0 se budou mimo jiné evidovat hotovostní platby, platby platební kartou, QR platby a další běžné způsoby úhrady při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v provozovně. Naopak faktury či on-line transakce z účtu na účet bez fyzického kontaktu evidenci podléhat nebudou, uvádí MF.
Tisk účtenky už nebude povinný, pouze na vyžádání zákazníka. EET 2.0 bude fungovat na běžných zařízeních, která už dnes většina podnikatelů používá, tedy mobil, tablet nebo stávající pokladní systém. Pro nejmenší podnikatele nabídne Finanční správa řešení zdarma.
V rámci EET 2.0 se nebudou podle Schillerové evidovat jednotlivé nakupované produkty nebo služby. Evidují se pouze nejzákladnější údaje, a to ID poplatníka, datum, čas, pořadové číslo tržby, místo a částka.
„Základním přínosem je narovnání podnikatelského prostředí, které je neakceschopností a neefektivitou státu v boji s šedou ekonomikou v některých segmentech zdeformováno. Omezením nepřiznaných finančních toků chceme snížit fenomén nelegálního zaměstnávání, zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost české ekonomiky, zásadním způsobem zvýšit efektivitu práce Finanční správy a snížit počet daňových kontrol u poctivých poplatníků,“ uvedla Schillerová.
Politické reakce a další daňové změny vlády
Záměr obnovit EET uvítala letos i mise Mezinárodního měnového fondu. Naopak některé opoziční strany jsou proti, například ODS hovořila loni mimo jiné o šikaně živnostníků.
Evidenci tržeb zavedla vláda ČSSD a ANO v roce 2016, od jara 2020 ale byla kvůli pandemii covidu-19 přerušena do konce roku 2022 a stala se fakticky dobrovolnou. Od ledna 2023 ji pak vláda Petra Fialy (ODS) zrušila.
Vláda chce také znovu zavést školkovné a daňové úlevy pro pracující studenty. Daňové slevy sociálního charakteru podle ní pravděpodobně budou zařazeny do takzvaného prorodinného balíčku, nebudou součástí zákona o EET.