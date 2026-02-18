Vrácení daně jako nový trik podvodníků. ČSSZ varuje před falešnými e-maily
- Podvodníci rozesílají falešné e-maily, které se vydávají za zprávy od ČSSZ.
- Zneužívají téma vrácení daně a snaží se získat osobní či přihlašovací údaje.
- ČSSZ klienty varuje, aby na tyto e-maily nereagovali a ověřovali informace pouze na oficiálních webech.
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) varuje před dalšími pokusy o získání osobních údajů klientů prostřednictvím rozesílání falešných e-mailů. Podvodníci se vydávají za pracovníky ČSSZ a klienty se snaží obelstít pod záminkou získání finančních prostředků.
Falešné e-maily se vydávají za zprávy od ČSSZ
Podvodníci rozesílají e-maily jménem ČSSZ nebo jménem konkrétního vedoucího pracovníka. Zprávy obsahují osobní údaje a falešná sdělení, jejichž cílem je zjevně navázat kontakt s klientem ČSSZ za účelem dalšího získání citlivých dat.
„Potvrzujeme přijetí Vašeho daňového přiznání v elektronické podobě. Prostředky budou zaslány bankovním převodem na účet uvedený v osobním profilu na portálu ČSSZ,“ uvádí se v jednom z podvodných e-mailů s názvem „Vrácení daně“ a domnělým podpisem vedoucího pracovníka OSSZ.
E-maily rozesílané z pochybné adresy s datem uvedeným v azbuce zdánlivě nabádají pojištěnce, aby se „v případě nesouladu kontaktních údajů“ obrátili na pobočku ČSSZ v místě trvalého bydliště.
E-mail může obsahovat i falešný bankovní výpis nebo podezřelý odkaz na právní předpis. ČSSZ varuje své klienty, že tyto podvodné e-maily mají za cíl získat jejich přihlašovací údaje či přístup k bankovnímu účtu a platební kartě. To může vést k nenávratné ztrátě finančních prostředků. ČSSZ již kvůli šíření těchto podvodných e-mailů spolupracuje s Policií ČR.
V případě obdržení podezřelého e-mailu kontaktujte ČSSZ nebo Policii České republiky prostřednictvím oficiálních kontaktů uvedených na jejich webových stránkách. Na samotný podezřelý e-mail nijak aktivně nereagujte – ČSSZ po svých klientech nikdy nežádá hesla ani přihlašovací údaje.
Jediné oficiální stránky ČSSZ jsou www.cssz.cz a eportal.cssz.cz, jejich bezpečnost garantuje digitální pečeť společnosti DigiCert umístěná na webové stránce vpravo dole.