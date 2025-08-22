Fed by mohl snížit úrokové sazby na příštím zasedání, naznačil Powell. Dolar reaguje oslabením
Předseda Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Jerome Powell naznačil možné snížení úrokových sazeb na příštím měnovém zasedání v září. Ke snížení se však v projevu na sympoziu v Jackson Hole nezavázal, a to navzdory tomu, že na centrální banku v tomto ohledu dlouhodobě vyvíjí veřejný tlak prezident Donald Trump. Podle Powella přetrvávají rizika zvýšené inflace
Ekonomika podle Powella čelí novým výzvám kvůli změnám v hospodářské politice prosazovaným Bílým domem. „Výrazně vyšší cla pro velkou část našich obchodních partnerů přetvářejí globální obchodní systém. Přísnější imigrační politika vedla k prudkému zpomalení růstu pracovní síly,“ prohlásil šéf Fedu.
„Ačkoli se trh práce jeví stabilně, jedná se o zvláštní druh stability, která je výsledkem výrazného zpomalení jak nabídky, tak poptávky po pracovnících. Tato neobvyklá situace naznačuje, že rizika poklesu zaměstnanosti rostou. A pokud se tato rizika naplní, může k tomu dojít velmi rychle,“ řekl Powell.
Inflace vyvolává otázky
Inflace podle něj začala znovu stoupat vlivem cel zavedených prezidentem Trumpem, kdy celková inflace dosáhla podle odhadů v červenci 2,6 procenta a jádrová inflace 2,9 procenta. „Dopady cel na spotřebitelské ceny jsou nyní jasně viditelné. Očekáváme, že se tyto efekty budou hromadit v nadcházejících měsících,“ zvedl Powell.
Fed nicméně považuje za pravděpodobný scénář, že jde o jednorázový posun cenové hladiny spíše než o trvalou inflační dynamiku. „Je však také možné, že tlak na růst cen způsobený cly by mohl vyvolat dlouhodobější inflační dynamiku, a to je riziko, které je třeba posoudit a se kterým je třeba se vypořádat,“ dodal Powell.
Dolar oslabuje po projevu šéfa Fedu, který naznačil ochotu snížit úrokové sazby. Dolarový index vykazuje pokles o procento na 97,665 bodu.
Každoroční mezinárodní sympozium centrálních bankéřů pořádá Fed v Jackson Hole. Tradičním vrcholem je projev šéfa centrální banky. Tématem letošní konference jsou změny na trhu práce z hlediska demografie, produktivity a makroekonomické politiky. Setkání potrvá do soboty.
Americký prezident Trump dlouhodobě kritizuje Fed a jeho šéfa Powella kvůli podle jeho mínění pomalému a nedostatečně razantnímu snižování úrokových sazeb. V dubnu server CNBC napsal, že Trumpovy útoky na šéfa Fedu a tlak na snižování sazeb vyvolávají otázky ohledně nezávislosti centrální banky. Powellův mandát v čele instituce sice skončí v květnu 2026, ale jeho členství v Radě guvernérů končí až v roce 2028.