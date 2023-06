Fondy APS nakoupily balíky pohledávek v Rumunsku a v Polsku | e15.cz

Na nákupy v regionu střední a východní Evropy se vydaly fondy kvalifikovaných investorů, které jsou součástí finanční skupiny APS podnikatele Martina Machoně. V Polsku a v Rumunsku zainvestovaly do portfolií zajištěných úvěrů, přičemž prodávajícími byly tamní banky. Nominální hodnota půjček činí v přepočtu přes 800 milionů korun.

Od polské Santander Bank Polska koupily fondy spravované v rámci investičního vehiklu APS Credit Fund SICAV balíky pohledávek v hodnotě přes 370 milionů korun, od rumunské Eurobank pak v hodnotě 440 milionů.

Zatímco starší podfond Rhapsody I již za dobu své existence investoval v součtu přes jednu miliardu korun, letos vzniklý podfond Rhapsody II je z hlediska objemu spravovaných aktiv zatím menší. Během prvního upisovacího období investoři vložili do tohoto fondu více než 200 milionů korun. I tak ale za dobu své krátké existence stihl investovat vybrané peníze do pěti různých portfolií složených převážně z firemních zajištěných pohledávek.

„Investice jsou aktuálně rozloženy napříč pěti zeměmi, a to v Polsku, Bulharsku, Chorvatsku, Černé Hoře a v Rumunsku,“ uvedl Machoň, generální ředitel a vlastník skupiny APS. Fond Rhapsody II by podle něj měl přinést svým akcionářům dvouciferné zhodnocení. Mělo by se jednat v průměru o 12 až 15 procent ročně.

„Při odhadech návratnosti investice vycházíme jednak z výkonu našeho prvního fondu, jednak z analýzy nově získaných portfolií pro fond Rhapsody II,“ dodal Machoň s tím, že v současnosti probíhá druhé kolo úpisu investičních akcií tohoto fondu. Minimální investice činí vzhledem k tomu, že se jedná o fond kvalifikovaných investorů, jeden milion korun. Plánovaný investiční horizont je maximálně pět let po ukončení sběru kapitálu.

Skupina APS se zaměřuje na alternativní investice. Společně se svými fondy vydělává na tom, že problémové či nesplácené půjčky nakupuje za tržní cenu, která je obvykle výrazně pod nominální hodnotou. Následně pohledávky od dlužníků vymáhá – rozdíl mezi cenou pohledávky (plus náklady na vymáhání) a vymoženou částkou tvoří zisk. Jedná se sice o rizikovější druh investování, o to zajímavější pak může být následné zhodnocení. Typickým zajištěním půjček bývají logistická centra, hotely, kancelářské a rezidenční budovy či pozemky.

V současnosti skupina APS působí v patnácti zemích a spravuje portfolia pohledávek v nominální hodnotě přesahující 11 miliard eur, tedy v přepočtu okolo 260 miliard korun. V loňském roce firma investovala do problémových pohledávek přes 100 milionů eur. Na větších transakcích APS spolupracuje mimo jiné s fondy z Londýna.

Nesplácené úvěry skupina APS nakupuje na trzích střední a jihovýchodní Evropy. Aktivní je nejen ve velkých zemích, jako jsou Řecko, Itálie či Španělsko, ale také například v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Černé Hoře či v Chorvatsku.