Česká spořitelna podepsala koupi aktiv Sberbank, věřitelé si ale ještě počkají | E15.cz

Věřitelé Sberbank mají teoreticky volnou cestu ke svým penězům. Insolvenční správkyně padlé banky totiž podepsala s Českou spořitelnou smlouvu o prodeji úvěrového portfolia. Z více než 41 miliard korun získaných prodejem by mohli začít být věřitelé vypláceni v druhém pololetí příštího roku. V příštích třech měsících mohou ještě ovšem věřitelé platnost kupní smlouvy zpochybnit.

„Insolvence Sberbank CZ je vzhledem k finančnímu objemu a počtu věřitelů jednou z největších insolvencí v historii České republiky. Podpis kupní smlouvy s Českou spořitelnou je skvělou zprávou pro všechny věřitele Sberbank CZ,“ uvedla insolvenční správkyně Sberbank CZ Jiřina Lužová. Transakce dostala v uplynulých týdnech všechna potřebná razítka od regulatorních orgánů včetně amerického Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv, který bance prodloužil výjimku z protiruských sankcí.

Smlouva byla podepsána i přesto, že Vrchní soud v Praze stále řeší odvolání některých věřitelů z řad firem a obcí, kteří chtějí zpochybnit dřívější rozhodnutí o složení věřitelského výboru banky. „Riziko, že by se transakce z tohoto důvodu neuskutečnila, je malé. Pokud vím, napadány jsou spíše formální a procesní aspekty, s celkovým vyrovnáním by měli být více méně všichni věřitelé spokojeni,“ uvádí ekonom a partner poradenské společnosti Moore Czech Petr Kymlička. Může to však podle něho vést k časovým posunům, případně i k následným soudním sporům.

Experti přesto zdůrazňují, že vyhráno věřitelé ještě mít nemusí. „Ten, kdo nezná smlouvu, neví, že jedna věc je její uzavření a druhá její vypořádání,“ uvádí advokát obeznámený se situací, který si ale přál zůstat v anonymitě. V případě úspěšného vypořádání prodeje, ke kterému může dojít až po uplynutí tříměsíční lhůty pro možné právní napadení smlouvy, panuje nicméně podle insolvenční správkyně předpoklad, že dojde k vypořádání věřitelů formou jejich částečného uspokojení v druhé polovině roku 2023.

„Po vypořádání okamžitě zahájíme komunikaci přímo s klienty Sberbank a vyjdeme jim maximálně vstříc nejen se samotným přechodem, ale i s řešením jejich finančních potřeb,“ uvádí Filip Hrubý z České spořitelny. V případě nejrychlejšího scénáře by pak ve druhé polovině příštího roku mohlo dojít k alespoň částečnému vypořádání věřitelů Sberbank CZ. Formu vypořádání v podobě takzvaného částečného uspokojení je možné provést, pokud to umožňuje stav majetkové podstaty. Tato podmínka by podle Lužové měla být po vypořádání obchodu s Českou spořitelnou splněna.

Pro úvěrové klienty Sberbank se zatím stále nic nemění. Až do úspěšného vypořádání prodeje jsou nadále povinni splácet své závazky jako doposud na účty vedené u banky. Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem letošního srpna. Česká národní banka na začátku května pravomocně odebrala bance bankovní licenci a pražský městský soud poté poslal banku do likvidace. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB na konci února. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.