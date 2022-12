Hypotéky narazily před svátky na sazbový strop. Nejvíce se půjčkou prohnou mladí | E15.cz

Průměrná sazba přes 6,7 procenta a suverénně nejdražší produkt na trhu. Taková je prosincová láce takzvané hypotéky pro mladé neboli půjčky na byt s méně než pětinou vlastních úspor v kapse. Uvádějí to poslední statistiky Fincentrum Hypoindexu. Zároveň jsou to ovšem právě hypotéky určené primárně pro lidi do 36 let věku, které jako jediné na prahu vánočních svátků mírně zlevnily. Citelnější pohyb sazeb oběma směry zůstává podle analytiků v příštích měsících spíše nepravděpodobný.