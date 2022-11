Hypotéky mohou zlevnit, měnová krize nehrozí, garáže vynáší | E15.cz

Odemykáme pro vás tři úspěšné články z minulého týdne a vybíráme to nejlepší z prémiového obsahu. Pokud chcete číst další zamčené články a mít okamžitý přístup k exkluzivním zprávám, analýzám a k důležitým informacím ze světa byznysu a politiky, podívejte se na naši nabídku předplatného. Nově si můžete předplatit veškerý prémiový obsah E15 a k tomu další tituly mediálního domu CNC.

Hypoteční trh je připraven začít dělat ústupky úvěruchtivým zájemcům. Bankám totiž během listopadu vydatně zlevnily zdroje, ze kterých financují hypoteční půjčky. Téměř pětinová úspora bank v posledních dvou týdnech otevřela prostor pro slevy a potenciálně i pro významnější plošný pokles sazeb. Banky jsou na ceníkové škrty připraveny, podmínkou je, aby listopadový trend setrval. Levnější bankovní zdroje by zároveň mohly posloužit jako impulz pro zhroucený tuzemský hypoteční trh.

Obrovský rozruch způsobila v předchozích dnech analýza japonského finančního domu Nomura, podle které hrozí české koruně kvůli rostoucím rozpočtovým a vnějším problémům měnová krize. Podle ekonomů však nejsou obavy namístě. „České koruně určitě hrozí v dohledné době oslabení, ovšem nikoli takové intenzity, aby bylo možné hovořit o měnové krizi,“ říká v rozhovoru pro deník E15 hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.

Sto tisíc korun. Cena za jeden metr čtvereční průměrného brněnského bytu anebo také metr garáže v Praze. Nepříliš populární a specifický segment realitního trhu momentálně představuje ostrůvek stability uprostřed zuřící neurózy spojené s poklesem cen bytů a rekreačních staveb. Zatímco dříve hektické trhy v posledních měsících zcela zamrzly, představují právě garáže poslední závan někdejšího českého realitního šílenství.

Společnost Solek se dosud profilovala hlavně jako developer projektů v solární energetice v Chile a na Kypru. Teď se vrací do Česka, kde před lety začínala. Přispěla k tomu změna přístupu vlády ke sluneční energii. Ta podle zakladatele Zdeňka Sobotky už nyní v zemích s vysokou penetrací solárů dokáže cenu elektřiny významně snižovat. „Když se podíváte na ekonomiky, které se rozhodly jít obnovitelnou cestou, ať už je to Německo, Řecko, či Španělsko, začíná jim to velmi dobře fungovat. Ta cesta je levná a udržitelná,” tvrdí Sobotka. Solek loni také překročil miliardovou hranici tržeb a míří až na pětimiliardový obrat v roce 2023.

Česká věda zůstává na papíře. Takzvaný transfer technologií, tedy přenos vědeckých výsledků do byznysu, v tuzemsku drhne. Ročně tu sice vznikne zhruba šest spin-off firem s cílem uplatnit nápad na trhu, v sousedním Rakousku je to ale čtyřikrát více. Ukázala to analýza společnosti Transfera, která zároveň pojmenovává největší bolesti české praxe.

VIDEO: Chaty přestávají vynášet, jak se očekávalo

Být drobným investorem v Česku je stále riskantnější. Strmě totiž roste škála potenciálních pastí na jeho peníze. Symbolem a nejviditelnějším vrcholem pyramidy rizik je prudký růst investičních kvazifondů fakticky nepodléhajících dohledu České národní banky. Jen letos jich vzniklo 33, což odpovídá desetiprocentnímu nárůstu počtu fondů zapsaných v závěru loňského roku. Koncem října jich v Česku fungovalo 375, takřka dvě stovky z nich byly zapsané až po začátku pandemie. Nejen boomu kvazifondů nahrává inflační klima v Česku nutící investory do nepřiměřeného rizika.

Napjatá ekonomická situace řady Čechů se už promítá do ochlazujícího se trhu s ojetými vozy. Lidé i firmy při nákupech automobilů „z druhé ruky“ více šetří, častěji je místo hotovosti financují úvěry a své dosavadní vozy si ponechávají déle než dříve. V rozhovoru, který vydá deník E15 v příštích dnech, to uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka skupiny Aures Holdings, jež provozuje síť autocenter AAA Auto. Že se trh ochlazuje, vyplývá i z vyjádření dalších obchodníků.

Přední evropský blockchainový fond RockawayX investuje do kryptoměnové infrastruktury, kolaps FTX a dalších platforem ale ukazuje, že byznys kolem virtuálních měn stále místy stojí na chatrných základech. Zakladatel fondu Viktor Fischer v rozhovoru pro deník E15 popisuje, jak vlna bankrotů ve světě krypta změní tento obor do budoucna. Přidává i náznak optimismu: „Správný čas investovat je, když aktivita na blockchainu roste a projekty jsou podhodnocené. Například my jsme naše nejlepší investice uskutečnili v podobné situaci během kryptozimy v roce 2018,“ vysvětluje.

