Itálie brzdí s windfall tax, dopady na banky mají být menší | e15.cz

Daň z bankovních mimořádných zisků vláda začlenila do rozsáhlého balíku opatření, která sahají od licencí na taxi až po zahraniční investice. Podle agentury ANSA by daň mohla přinést do státní kasy přes dvě miliardy eur (48,5 miliardy Kč). Vláda podle zdrojů agentury Reuters předpokládá, že na dani vybere necelé tři miliardy eur, odhady některých analytiků jsou ale vyšší.

„Stačí se podívat na zisky bank v prvním pololetí roku 2023, které jsou také výsledkem zvýšení sazeb Evropské centrální banky, abychom si uvědomili, že nemluvíme o pár milionech, ale mluvíme o miliardách,“ řekl místopředseda italské vlády Matteo Salvini na tiskové konferenci v Římě, na níž se objevil bez premiérky Giorgie Meloniové.

Ministr financí Giancarlo Giorgetti nyní oznámil, že vláda některé parametry nové daně zmírní. Především bude zaveden strop na výši odvodu, který nebude moci přesáhnout 0,1 procenta hodnoty aktiv společnosti. Podle výpočtů Bloombergu to znamená, že pokud budou do kalkulace zahrnuta globální aktiva bank, u největších italských finančních domů UniCredit Bank a Intesa Sanpaolo se bude odvod pohybovat kolem jedné miliardy eur.

Zisky italských bank v prvním pololetí prudce vzrostly, protože stoupající úrokové sazby zvýšily příjmy z půjček. Banky Sanpaolo SpA a UniCredit SpA minulý měsíc zvýšily v reakci na rychlé zpřísňování měnové politiky Evropské centrální banky (ECB) celoroční výhledy už druhé čtvrtletí po sobě. Analytici ze společnosti Bank of America odhadují, že by daň italské banky mohla přijít na dvě až devět procent jejich příjmů.

Akcie italských bank na zprávu reagovaly v pondělí na zprávu výrazným poklesem. V součtu šlo o propad hodnoty zhruba za deset miliard eur. Nyní akcie bank část ztrát umazaly, i tak je hodnota italských bankovních domů oproti závěru minulého týdne nižší o 6,2 miliardy eur.

Podle analytika společnosti XTB Tomáše Cverny dává zavedení daně z mimořádných zisků bank v Itálii větší smysl než zavedení této daně u nás. „Důvodem je, že růst úrokových sazeb v eurozóně dává prostor bankám ke zvyšování čistých úrokových výnosů. V ČR je totiž daň z mimořádných zisků platná až v době, kdy Česká národní banka sazby nezvyšuje,“ napsal ČTK analytik.

O tom, že se italská vláda chystá více zdanit banky, aby financovala opatření na pomoc rodinám, které se potýkají s nárůstem životních nákladů, informovala už v dubnu agentura Reuters. Ministr hospodářství v červnu takové plány popřel. Italská vláda, včetně premiérky Meloniové, opakovaně kritizovala ECB za opakované zvyšování úrokových sazeb.