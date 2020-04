J&T Banka loni vydělala přes tři miliardy. Zisk jí vzrostl o polovinu | E15.cz

K rekordním výsledkům přispěl vývoj trhu. Růst korunových úrokových sazeb se promítl do nárůstu úrokové marže a čisté úrokové výnosy dosáhly 3,96 miliard korun. Přetlak likvidity a investičního kapitálu na trhu se projevoval v poptávce po dluhopisech, poplatky za umístění dluhopisů významně přispěly k dosaženým výnosům z poplatků a provizí 1,4 miliardy korun. V roce 2019 uvedla banka na trh 17 dluhopisových emisí v celkové nominální hodnotě přes 28,8 miliardy korun.

J&T Banka patří do finanční skupiny J&T, kterou kontrolují rodiny Tkáčů a Jakabovičů. Vedle služeb privátního bankovnictví poskytuje financování realit a podnikových akvizic. S cennými papíry obchoduje pro soukromé investory. V ČR J&T Banka působí od roku 1998. Do bankovního holdingu J&T Finance Group patří vedle české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank AO, J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu, slovenská Poštová banka a banka VABA v Chorvatsku.