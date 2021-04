Coinbase vstoupila na burzu. První investoři vydělali miliardy | E15.cz

Coinbase vstoupila na burzu tuto středu přímým listingem, což je levnější oproti tradičnímu primárnímu úpisu akcií. Otevřela při ceně 381 dolarů za akcii a tržní valuaci zhruba sto miliard dolarů. Při uzavření trhu ten den se akcie obchodovala za 328 dolarů.

Důležité je si připomenout, že Coinbase, která vznikla roku 2012, je největší kryptoměnovou směnárnou ve Spojených státech. Jen za první tři měsíce letošního roku utržila podle odhadů 1,8 miliardy dolarů, meziročně devítinásobek. Zisk přitom vzrostl ze 32 milionů na více než 730 milionů dolarů.

Newyorská investiční skupina Union Square Ventures, která v minulosti poslala peníze do společností Twitter či Twilio, vsadila také na Coinbase. V roce 2013 do směnárny investovala pět milionů dolarů při ocenění 20 centů za akcii. „Přemýšleli jsme už pár let, že investujeme do ekosystému bitcoinu,“ uvedl tehdy spoluzakladatel Union Square Fred Wilson.

V průběhu uplynulých dvou let pak Union Square Ventures odprodala zhruba třetinu podílu jiným investorům. Letos v únoru stále vlastnila téměř 14 milionů akcií. Jejich hodnota se tak pohybuje kolem 4,6 miliardy dolarů, což je i potenciální zisk.

Stávající investoři totiž mají při vstupu na burzu přímým zalistováním právo kdykoli svůj podíl odprodat. Sám Fred Wilson byl uživatelem kryptosměnárny. „Na Coinbase jsem si koupit bitcoin a udržím ho,“ uvedl.

Pár měsíců po vstupu Union Square se přidala elitní investiční firma Adreessen Horowitz, která se postupně stala největším externím investorem Coinbase. Před osmi lety tak kupovala podíl v hodnotě 25 milionů dolarů při ceně jednoho dolaru za akcii.

Tehdy se k ní znovu přidali investoři z Union Square Ventures či Ribbit Capital. Ještě v roce 2020 společnost Andreessen Horowitz přikupovala, a to při ceně 28,83 dolarů za akcii. Jak vidno, i to se pohádkově vyplatilo. Před vstupem na Nasdaq vlastnila společnost podíl v hodnotě 9,7 miliardy dolarů.

Zhodnocení se samozřejmě dočkali také zakladatelé Coinbase. Největším individuálním akcionářem Coinbase v době vstupu na burzu byl Brian Armstrong. Jeho podíl podle údajů americké Komise pro cenné papíry činil 2,7 milionu akcií třídy A a bezmála 37 milionů akcií třídy B. Druhý ze zakladatelů, Fred Ehrsam, vlastnil 2,5 milionu akcií třídy A a 15 milionů akcií třídy B. Cena jedné akcie Coinbase teď osciluje mezi 300 a 400 dolary. Ze zakladatelů jsou tak dolaroví miliardáři.

Vývoj hodnoty Coinbase v přepočtu na jednu akcii (podle CNBS.com)

investiční fáze rok cena za akcii třída A 2013 20 centů třída B 2013 1 dolar třída C 2015 2,76 dolaru třída D 2017 8,25 dolaru třída E 2018 36,19 dolaru sekundární transakce 2020 28,83 dolaru vstup na burzu Nasdaq 2021 381 dolarů

Zhodnocení se dočkali také menší privátní investoři z firem Tiger Global, Institutional Venture Partners a také fond DFJ Growth. Šéf fondu DFJ Growth Barry Schuler v minulosti investoval napříkald do firmy AOL. První bitcoin si podle vlastních slov koupil v roce 2014, rok před investicí jeho firmy do Coinbase. Na sociální síti Reddit tehdy našel prodávajícího, s nímž se potkal v obchodě a učinili transakci. „Dal jsem mu hotovost a on mi poslal na mobil nějaký bitcoin,“ uvedl Schuler. Hodnota jeho investice do Coinbase v průběhu let vzrostla více než stonásobně.