První klubová pojišťovna se přejmenovala na Pillow pojišťovnu | E15.cz

„Princip hospodaření s omezením nákladů pojišťovny a s podílem na zisku pro všechny klienty zůstává zachován v DNA pojišťovny i do budoucna. V názvu pojišťovny jsme zvolili ‚polštář‘ jako symbol příjemnosti, pohodlí, ale i ochrany, který zmírňuje náraz nečekaných situací," uvedl zakladatel Pillow pojišťovny Jakub Strnad, který je bývalým ředitelem pojišťovny Allianz.

Klubovost pojišťovny je podle něj k dnešnímu dni zrušena, zhruba 10 tisícům jejích členů budou připsány podíly na zisku. Pojišťovna má nyní asi 6500 pojištěných vozidel a 1500 pojistek majetku. Během příštího roku chce Pillow nabídnout nové produkty pojištění domu, bytu, nemovitosti, odpovědnosti, nemoci a úrazu a cestovního pojištění.

Stoprocentním majitelem Pillow je společnost Simply Fair Insurance, jejímž faktickým vlastníkem je Strnad. Pro pojišťovnu hledá finančního investora, který nahradí ve vlastnické struktuře zakladatele společnosti Partners Financial Services Petra Borkovce a Radima Lukeše a zakladatele portálu ePojisteni.cz Dušana Šenkypla, Jana Bartu a Davida Holého.

Prvním z nové řady produktů je pojištění vozidel, které se skládá z 11 samostatných částí. Každý klient je může libovolně kombinovat. Cena pojistky bere v úvahu i počet najetých kilometrů. Unikátní je podle spoluzakladatele pojišťovny Martina Podávky stanovení ceny za každý kilometr mimo předpokládaný roční počet najetých kilometrů. „Každý klient tak dopředu přesně ví, kolik mu pojišťovna vrátí, když najede méně a naopak. To, co znají klienti již desítky let u placení za elektřinu, vodu či plyn, dorazilo i do pojištění,“ doplnil další spoluzakladatel pojišťovny Martin Beňo.

První klubová pojišťovna nabízela pojištění na klubovém principu. Novým klientem (členem) se mohl stát pouze ten, kdo byl pozván současným členem. Motivací ke zvaní nových klientů byl podíl na zisku, který člen získal nejen za své smlouvy, ale také ze smluv jím pozvaných klientů. Systém podílu na zisku byl možný díky tomu, že pojišťovna stanovila strop na vlastní náklady a část pojistného nespotřebovanou na výplatu pojistného plnění rozdělila mezi sebe a své klienty.

Nově budou mít klienti Pillow podle Podávky také nárok na podíl na zisku, ale pouze na základě svých vlastních pojistných smluv. Zároveň je ukončena nabídka starších typů produktů a postupně bude nahrazena novými. Produkt povinného ručení a havarijního pojištění je prvním z nové produktové řady.