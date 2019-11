Čeští podnikatelé, o kterých si Češi myslí, že jsou miliardáři | E15.cz

Zatímco časté zadávání do Googlu sousloví „miliardář Kellner“ nebo „miliardář Komárek“ nepřekvapí, v případě „miliardáře Krejčíře“ je situace jiná. Radovan Krejčíř v současnosti řeší úplně jiné starosti, než je zařazení sebe sama do žebříčku nejbohatších. Krejčíř si od roku 2016 odpykává trest 35 roků vězení v zařízení v Jihoafrické republice. Od začátku roku 2019 se ale snaží navrátit zpět do České republiky. Prvního listopadu úspěšně získal české občanství.

Přesnou výši jeho majetku veřejnost nikdy neznala přesně, odhady hovořily o desítkách, maximálně nižších stovkách milionů korun, přičemž nejvýraznějším aktivem byla Krejčířova vila. Její odhadní cena se v roce 2017, tedy ještě před požárem z léta 2019, blížila stovce milionů.

Mezi miliardáře by se, bráno podle vyhledávaných frází, mohl řadit i majitel televize Barrandov Jaromír Soukup. V minulosti by taková úvaha byla správná, v současnosti vzbuzuje spíše pochyby. A to i přes to, že si Soukup v roce 2018 koupil čtyři byty v pražském mrakodrapu V Tower za 200 milionů korun. V květnu 2019 totiž server Aktuálně.cz uvedl, že objekt v Praze-Braníku, kde sídlí většina Soukupových firem a projektů, byla zatížena zástavou, jíž Soukupova firma J.S.P. ručila bance ČSOB za úvěry v hodnotě přesahující 630 milionů korun. Ty čerpala jeho agentura Médea.

Zvláštním úkazem ve vyhledávačích je také matematik Karel Janeček. Zájem o jeho osobu ale souvisí spíše s jinými než finančními aspekty jeho života, i s těmi poněkud bizarními. Mezi stovkou nejbohatších Čechů v žebříčku E15 Premium byste ho hledali marně. Současné asi dvě miliardy mu vynesly především algoritmy, technologické start-upy nebo letecký simulátor, mnohé nesoucí jeho oblíbené číslo 21.

Populárním vyhledávaným souslovím je také „miliardář Strnad“. Kdo by měl ale při jejich zadávání na mysli výraznou postavu českého zbrojařského průmyslu Jaroslava Strnada, mohl by se dočkat překvapení. Štafetu ve vlastnictví Czechoslovak Group totiž už nějakou dobu převzal jeho syn Michal, kterému díky tomu patří místo mezi stovkou nejbohatších Čechů.

Magazín E15 Premium s žebříčkem miliardářů vychází 18. listopadu 2019. Koupíte ho ve vašich trafikách a na www.ikiosek.cz