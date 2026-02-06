Komerční bance stoupl zisk na 18 miliard. Vše rozdělí akcionářům
- Komerční bance loni vzrostl čistý zisk o 4,7 procent na 18,1 miliardy korun.
- Představenstvo navrhuje dividendu 95,60 Kč na akcii, tedy celý loňský zisk.
- Rostly úvěry, vklady i počet klientů, náklady naopak klesly.
Čistý zisk Komerční banky připadající akcionářům loni stoupl meziročně o 4,7 procenta na 18,1 miliardy korun. Celkové výnosy vzrostly o 0,2 procenta na 36,9 miliardy Kč. Představenstvo banky navrhuje výplatu dividendy 95,60 Kč na akcii, tedy v objemu celého čistého zisku. O výplatě rozhodne valná hromada 23. dubna. Banka v pátek konsolidované hospodářské výsledky podle mezinárodních účetních standardů zveřejnila na webu. Za rok 2024 byla dividenda 91,30 koruny na akcii, rovněž z celého čistého zisku.
Generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka poukázal na to, že banka v loni dokončeném strategickém programu vybudovala novou digitální infrastrukturu od základních transakčních a účetních systémů po novou klientskou aplikaci. „I při takto zásadních změnách jsme dokázali dále zvyšovat počty klientů banky, objemy obchodních aktivit se zákazníky a ziskovost Skupiny KB,“ dodal.
Provozní náklady se loni meziročně snížily o 4,2 procenta na 17 miliard korun. Objem úvěrů poskytnutých Skupinou Komerční banky stoupl o 6,8 procenta na 905,8 miliardy Kč. Objem standardních klientských vkladů vzrostl o 5,8 procenta na 1,089 bilionu Kč. Počet zákazníků skupiny se zvýšil o 42 000 na 2,268 milionu.
Za letošní rok se podíl z čistého zisku vyplacený v dividendách může snížit. „S ohledem na současnou situaci a předpoklady hodlá vedení KB pro rok 2026 navrhnout výplatu dividend ve výši 80 procent konsolidovaného čistého zisku vytvořeného v tomto roce připadajícího akcionářům,“ uvedla banka.
V loňském čtvrtém čtvrtletí se čistý zisk připadající akcionářům snížil meziročně o 4,9 procenta na 4,5 miliardy korun. Celkové výnosy klesly o 6,9 procenta na 9,4 miliardy Kč, provozní náklady o 3,8 procenta na 4,2 miliardy Kč. Výsledky zahrnují rozpouštění opravných položek na úvěrová rizika za 100 milionů korun.
Z dalších větších bank v Česku zveřejnila výsledky Raiffeisenbank, které v loňském roce vzrostl čistý zisk meziročně o 33,9 procenta na 9,71 miliardy korun. Moneta Money Bank vykázala za rok 2025 čistý zisk 6,5 miliardy korun, což bylo meziročně o 11,9 procenta víc.