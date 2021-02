Hypoteční trh zažil rekordní leden. To však nemá platit pro celý rok | E15.cz

„Leden se stal nejsilnějším prvním měsícem roku v historii podle ukazatele Fincentrum Hypoindex,“ uvádí Jiří Sýkora z Fincentrum & Swiss Life Select. Oproti prosinci nicméně nastal pokles o více než 4,5 miliardy.

Banky v lednu poskytly 8380 hypoték, když o rok dříve to bylo téměř 6,5 tisíce. Průměrná výše hypotéky se opět přiblížila hranici tří milionů korun, dosáhla 2,98 milionu. „Růst průměrné výše hypotéky v lednu přibrzdil. Zatímco během prosince průměrná hypotéka vzrostla o téměř 80 tisíc korun, v lednu to bylo pouze o zhruba deset tisíc korun,“ dodává Sýkora s tím, že to může ukazovat na zpomalení růstu cen realit.

Bankovní domy přitom loni půjčily rekordních 250 miliard korun, meziročně o osmatřicet procent více. Pokoření rekordu během letošního roku ale experti nevěří.

„Domácnosti mají své limity. Postupně zájem o hypotéky ochladne,“ říká Jiří Vagner, obchodní ředitel Next Finanční, který klientům pomáhá s vyřizováním hypoték. Na začátku roku už podle něho nebyl co se týká zájmu o úvěry „takový blázinec jako v říjnu a listopadu“.

Opakování loňského vývoje nevěří ani další experti. „Nedovedu si představit, že by to pokračovalo dál,“ sdělil již dříve místopředseda představenstva Gepard Finance David Eim s tím, že potenciál ekonomiky je velice ohrožený. Hypoteční banka pak očekává pokles objemu hypoték o deset procent na 225 miliard korun.

Důvodem loňského rekordu navíc bylo masivní refinancování, kdy lidé s hypotékami využili prudkého poklesu sazeb, které se dostaly pod dvě procenta. „Rekordní číslo hodně ovlivnilo refinancování mezi bankami,“ sdělil Vlastimil Nigrin, místopředseda představenstva Hypoteční banky.

Na rozdíl od předchozích let, kdy se refinancovala desetina hypoték, tak loni šlo podle Nigrina o pětinu úvěrů. To by představovalo objem ve výši padesáti miliard korun. Zájem o refinancování ale může ochladit očekávané zdražování hypoték. Pro odchod k jiné bance by tak byl menší důvod.

„V tuto chvíli banky již začaly zdražovat,“ popisuje situaci na trhu Vagner s tím, že sazby jdou mírně nahoru. Zdražují se podle něj hlavně hypoteční úvěry s delší dobou fixace a to zejména desetileté hypotéky. Během letošního roku se však budou sazby podle Vagnera pohybovat do 2,5 procenta.

V lednu nicméně stále pokračoval nepatrný pokles cen hypoték, když se průměrná úroková sazba dostala z 1,96 na 1,94 procenta. Zlevňování hypoték by však mělo v příštích měsících skončit, protože se zdražují sazby, za něž si bankovní domy půjčují mezi sebou.

Přispěla k tomu prognóza České národní banky, která počítá s několikanásobným zvýšením sazeb během letošního roku. Ke zvýšení by mohlo dojít podle viceguvernéra centrální banky Marka Mory již v červnu v případě solidního oživování ekonomiky z útlumu způsobeného pandemií.