Mnozí si loni vzali hypotéku až příliš lehkomyslně, myslí si finanční poradkyně | E15.cz

„Lidé, kteří mohli, nemovitosti na hypotéku kupovali. A mnohdy i bez ohledu na to, zda budou mít vždy na splácení. A to za situace, kdy má stále mnoho lidí zkrácený úvazek, nebo dokonce přišli o celý příjem. Přitom zde jsme, podle mého názoru, teprve na začátku,“ říká Dana Chňoupková Míchalová.

Současně ale upozorňuje: „Sazby byly dole, banky uvolnily pravidla DTI i DSTI, a lidé si tak navíc mohli sáhnout na vyšší úvěry. Avšak najít dobrou nemovitost je opravdu náročné. Trh je přebrán, zatímco zajištění hypotéky není problém.“

To, že v Česku nyní není problém koupit levnou hypotéku, loni v listopadu potvrdila i centrální banka. Ta varovala před rizikovými hypotékami, nadhodnocenými cenami nemovitostí i postupem některých bank při sjednávání hypoték. ČNB jako jedno z rizik pak označila i přirozený sklon bank oceňovat přijímané zástavy u hypoték podle aktuálního vývoje tržních cen, aniž by ve významné míře zohledňovaly potenciální riziko nadhodnocení zastavovaných nemovitostí.

Současnost tvorbě rezerv nepřeje

„Vždy chci, aby klient, který si bere hypoteční úvěr či jakýkoli jiný úvěr, měl rezervy,“ vysvětluje, jak ideálně postupovat při sjednání hypotéky, finanční poradkyně, nicméně dodává: „Současnost nám ale i ukazuje, že ani půlroční rezervy opravdu nemusí být dostačující.“

Podle ní přitom i letos mnozí lidé budou muset kvůli pandemii covid a vládním opatřením znovu sáhnout do svých finančních rezerv. Co se týče samotného trhu s hypotékami a bydlením, říká, že na pořízení vlastního bydlení je vždy vhodný čas. Což ale už neplatí pro hypotéky na investiční byty. Jakkoli je přesvědčena, že ceny v atraktivních lokalitách významně dolů nepůjdou, u investic do nemovitostí by byla nyní velice opatrná.

„Hodně záleží, jaké má člověk rezervy a kde je má uloženy. Investice do nemovitostí by měla tvořit cca deset procent portfolia klienta,“ tvrdí a upozorňuje i na to, že správa investičních bytů je práce jako kterákoli jiná.

„Přece jenom koupit si investiční byt znamená hledat nájemníka, řešit jeho požadavky, hlídat jeho platby, po skončení nájmu byt minimálně vymalovat a podobně. Málokdo si pak spočítá skutečný výnos po odečtení času, který tomu věnuje, a dalších nákladů s tím spojených,“ uzavírá Dana Chňoupková Míchalová.