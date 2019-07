MBank zaplatí sankci za zneužití dat klientů | E15.cz

„I přes jiný právní názor mBank rozhodnutí ČNB plně respektuje a pokutu zaplatí. Rozhodnutí se týká výhradně konkrétní spolupráce s jedním externím partnerem a po obsahové stránce udělených souhlasů o sdílení informací,“ uvádí mluvčí mBank Štěpán Dlouhý. Předávaná data se podle něho týkala výhradně nově získaných klientů. „Ostatních se to jakkoli nedotklo,“ dodává Dlouhý.

Banka podle regulátora léta předávala klientská data partnerské firmě, která zprostředkovávala založení účtu u mBank a která za to dostávala provizi. Předávaly se údaje o jménech klientů, jejich aktivitě na účtu či informace o tom, zda zákazník využívá další služby banky, jako třeba hypoteční nebo spotřebitelský úvěr. Navíc pak nejmenovaná firma dostávala také údaj o výši úvěru, který klient v mBank načerpal.

Klienti mBank podle ČNB sice podepisovali souhlas se zpracováním osobních údajů, ale ten bance nedovoloval posílat informace dál.

„Dotčení klienti tím nevyjadřovali souhlas s předáváním informací podléhajících bankovnímu tajemství společnosti ani z těchto dokumentů nešlo dovodit, že by společnost mohla využívat předané údaje k jakýmkoli účelům,“ uvádí verdikt centrální banky z konce června.

Pokuta pro mBank je nejvyšší letošní pokutou ČNB pro bankovní instituci. Vyšší, a to třímilionový trest vyměřil regulátor naposledy Fio Bance loni v prosinci za to, že nabízela investiční služby bez důkladného ověření odborných znalostí klientů. Česká národní banka loni na pokutách vybrala necelých dvacet milionů korun, meziročně zhruba o pětinu méně. Je to zároveň nejnižší výnos ze sankcí od roku 2015.