Partners Banka splnila podmínky ČNB pro udělení licence | e15.cz

„V současnosti realizujeme všechny technické kroky související s nabytím licence a v září očekáváme vydání tohoto rozhodnutí ČNB,“ řekl ředitel Partners Petr Borkovec. Společně s kolegy má v plánu, že do konce letošního roku spustí banku v pilotním provozu a na jaře příštího roku ji otevře široké klientele.

Nový finanční dům bude využívat synergie s rozsáhlou sítí téměř dvou tisíc finančních poradců finančně-poradenské části skupiny Partners. Klientům bude k dispozici i pobočková síť Partners, která čítá na 150 míst. Klientům banka umožní vybírat si nejen z její nabídky, ale i z produktů jiných finančních institucí. Velký důraz bude klást na mobilní aplikaci.

Základní kapitál Partners Banky nakonec činí tři miliardy korun. Výsledné číslo museli zakladatelé kvůli požadavkům regulátora, tedy České národní banky, postupně výrazně navýšit. Většinu kapitálu dodali majitelé skupiny Partners Radim Lukeš a Petr Borkovec a také společnost Partners Bankin, jejímiž akcionáři jsou stovky manažerů, ředitelů a poradců. Dohromady vlastní 81,5procentní podíl.

Zbylých 18,5 procenta pak v součtu drží společnosti Pale Fire Capital investorů Jana Barty a Dušana Šenkypla, Reflex Capital Ondřeje Fryce nebo Tomáš Čupr, šéf a zakladatel Rohliku.

V loňském rozhovoru pro e15 Petr Borkovec řekl, že by se v budoucnu mohly akcie Partners Banky objevit na burze:„Pale Fire to má dokonce v podmínkách, tedy že po pěti letech může vyvolat vstup na burzu. A vzhledem k počtu akcionářů s tím skutečně počítáme. V horizontu pěti let bychom banku na burzu skutečně dát mohli, protože to dává smysl.“

Součástí finanční skupiny Partners jsou v současnosti vedle finančně-poradenské sítě také investiční společnost, která spravuje podílové fondy, nemovitostní fond Trigea, pojišťovna Simplea, penzijní společnost Rentea a také vydavatelství NextPage Media, které provozuje weby Peníze.cz či Finmag. Obrat celé skupiny loni dosáhl 3,5 miliardy korun.