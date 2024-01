Přední americké banky si v závěru loňského roku vedly nejednoznačně. Wells Fargo ve čtvrtém čtvrtletí meziročně zvýšila čistý zisk na 3,45 miliardy dolarů (77,8 miliardy korun), pomohly jí zejména nižší náklady. Bance JP Morgan Chase & Co zisk ve stejném období meziročně klesl na 9,31 miliardy dolarů, protože musela doplnit státní pojistný fond. Tento fakt měl podíl i na slabším výsledku Bank of America, jejíž zisk se ve čtvrtletí snížil na 3,1 miliardy dolarů. Banka Citigroup ze stejného důvodu vykázala ztrátu 1,8 miliardy dolarů.

Finanční domy ve Spojených státech těží z toho, že americká centrální banka Fed zvyšovala základní úrokovou sazbu, a banky tak mohly dlužníkům účtovat vyšší úroky. Vzhledem k tomu, že účastníci trhu předpovídají v letošním roce snížení sazeb, úrokové výnosy bank by mohly začít klesat. Wells Fargo proto varovala, že čistý úrokový výnos, což je rozdíl mezi tím, co banky vydělají na úvěrech a co zaplatí vkladatelům, by letos mohl být o sedm až devět procent nižší než před rokem.

„Naše obchodní výsledky jsou i nadále citlivé na úrokové sazby a stav americké ekonomiky, ale jsme přesvědčeni, že opatření, která přijímáme, povedou k vyšším výnosům v průběhu celého cyklu,“ uvedl generální ředitel banky Wells Fargo Charlie Scharf.

Banka v období od října do konce prosince zvýšila výnosy o dvě procenta na 20,5 miliardy dolarů. Wells Fargo patří do skupiny bankovních gigantů, kteří musejí doplnit státní pojistný fond. Po krachu tří regionálních bank z něj odešlo šestnáct miliard dolarů.

Asi tři miliardy dolarů odeslala do pojistného fondu banka JP Morgan. Za celý rok přesto vykázala rekordní zisk 49,6 miliardy dolarů. Vnosy ve čtvrtletí zvýšila o dvanáct procent na 38,57 miliardy dolarů.

Bank of America vložila do vládního pojistného fondu 3,7 miliardy dolarů. Na jejím nižším čtvrtletním zisku měl podíl i slabší čistý úrokový výnos, který klesl o pět procent na 13,9 miliardy dolarů.

Ke ztrátě Citigroup ve čtvrtletí přispěly kromě státního pojistného fondu i zásoby peněz, které si odložila na krytí měnových rizik v Argentině a v Rusku. Citigroup je po JP Morgan a Bank of America třetí největší bankou ve Spojených státech.