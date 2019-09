PSD2: Nová směrnice má zvýšit bezpečnost plateb | E15.cz

Od soboty mají platby na internetu probíhat v režimu takzvaného silného ověření. Nařizuje to směrnice Evropské unie označovaná jako PSD2. Platby se doteď ověřovaly zejména prostřednictvím SMS kódu, který uživatel opsal do příslušné kolonky v platební bráně. Nově se celý proces poněkud urychlí. Platby bude možné potvrdit i jinými způsoby. Bude to například otiskem prstu, přímo v aplikaci mobilního bankovnictví nebo pomocí speciálního PINu.