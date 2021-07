Odmítněte monopol Pojišťovny VZ, nabádají poslance ministři | E15.cz

„Zavedení monopolu by odporovalo nejen pravidlům Evropské unie o nedovolené státní podpoře, ale vystavilo by Českou republiku riziku řízení pro porušení evropského práva jakož i riziku vysokých finančních sankcí a kompenzací soukromým pojišťovnám, které by tak ztratily možnost provozovat státem povolenou činnost,“ napsali poslancům Schillerová, Hamáček a Vojtěch. Dopis podepsali i šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Zdravotní pojištění cizincům ze zemí mimo EU poskytuje v tuzemsku pět komerčních pojišťoven, a to Ergo, Maxima, Slavia, Uniqa a Pojišťovna VZP. Toto komplexní zdravotní pojištění více než šedesáti tisíc cizinců stojí zhruba 600 až 800 milionů korun ročně, plyne z údajů Hospodářské komory.

Senátoři začátkem měsíce odmítli úpravu zákona schválenou Poslaneckou sněmovnou, podle níž by cizí státní příslušníci s dlouhodobým pobytem v Česku museli uzavírat komerční pojištění výhradně u Pojišťovny VZP.

Horní komora parlamentu navrhuje zřídit registr zdravotního pojištění cizinců, který by provozovala Česká kancelář pojistitelů. Registr má zajistit přehled o tom, zda je či není cizinec pojištěný. Přístup do registru by mělo i ministerstvo vnitra a policie, jejichž zaměstnanci by při žádostech cizinců o prodloužení pobytu mohli kontrolovat, zda dotyční mají nárok na zdravotní péči.

„Senátní návrh jednoznačně přispěje ke snížení počtu případů, kdy cizinci nejsou na území ČR pojištěni,“ uvádí se v dopisu. Předloha odsouhlasená senátory zavádí také pro nezletilé děti cizinců s dlouhodobým pobytem povinnou účast v systému zdravotního pojištění. Novela zákona nyní putuje zpět k poslancům.

Původní změnu prosadili minulý měsíc ve sněmovně poslanci ANO Věra Adámková a Miloslav Janulík, a to přes odmítavé stanovisko Legislativní rady vlády a ministra zdravotnictví Vojtěcha.

Adámková s Janulíkem argumentovali tím, že Pojišťovna VZP má největší síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb. Navíc je podle obou poslanců v zájmu ČR, zdravotnických zařízení i cizinců, aby pojištění nabízely komerční pojišťovny vlastněné zdravotními pojišťovnami.

„Jen tak bude zajištěno uplatnění veřejného zájmu prostřednictvím kontroly ze strany jmenovaných zástupců do správních rad zdravotních pojišťoven,“ uvedli zákonodárci ve zdůvodnění návrhu.

Pokud by sněmovna přehlasovala Senát, pouze Pojišťovna VZP by směla v příštích pěti letech poskytovat cizincům komerční zdravotní pojištění. Podle České asociace pojišťoven je Pojišťovna VZP ryze komerční společnost licencovaná ČNB a má naprosto stejné postavení jako ostatní čtyři pojišťovny Ergo, Maxima, Slavia a Uniqa.

Hospodářská komora poslanecký přílepek označila za svérázný pokus o znárodnění části pojistného trhu. „Pokud by poslanci schválili původní verzi novely, zrušili by celé pojistné odvětví a vyvlastnili stávající obchodní vztahy z rukou komerčních pojišťoven poskytujících zdravotní pojištění ve prospěch jedné z nich,“ uvedl tajemník Hospodářské komory Tomáš Vrbík. Podotkl, že i po uplynutí pětiletého monopolu Pojišťovny VZP by zákon umožnil v tomto oboru podnikat výhradně dceřiným společnostem zdravotních pojišťoven.

Ve hře je až 800 milionů