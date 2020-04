Pandemie vynesla ČNB stamiliardové zisky. Ty zmizí až s tvrdou korunou | E15.cz

Podle statistik regulátora šlo o nejmasivnější nárůst zisku v novodobé historii České národní banky.

„Jde o účetní zisk z nerealizovaných operací, který se průběžně mění podle ceny zainvestovaných aktiv na světových trzích,“ uvádí mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová. Ve společné měně ČNB drží největší část devizových rezerv čítajících v přepočtu dohromady bezmála 3,7 bilionu korun. Rozhodující většina z tohoto balíku vznikla za bezmála čtyřleté éry trvání devizových intervencí, kdy ČNB uměle oslabovala kurz koruny nákupem eur.

„Současný zisk ČNB z přecenění rezerv se v příštích měsících a letech vypaří. Riziková prémie se po zklidnění situace opět sníží a česká měna je reálně výrazně podhodnocená,“ říká ekonom poradenské společnosti Deloitte David Marek s tím, že obrat v kurzu koruny bude současný zisk ČNB umazávat. Za celý loňský rok ČNB dosáhla zisku 58 miliard korun. Těmito penězi musela povinně umořit část svých dřívějších ztrát, které i tak aktuálně činí skoro 130 miliard korun. Případné přebytky zisku po uhrazení historických ztrát a doplnění fondů má ČNB podle zákona odvést do státního rozpočtu.

Ekonomové se shodují, že na to ovšem není vhodná chvíle. „ČNB by určitě měla odevzdávat svůj zisk veřejnosti, ale až teprve od chvíle, kdy se u koruny přestane očekávat trendové posilování,“ zdůrazňuje analytik České spořitelny Michal Skořepa s tím, že tento okamžik nastane zřejmě až v horizontu řady let. „Určitě by nebylo správné vyvést zisk mimořádně, když se objeví,“ řekl deníku E15 i europoslanec a exbankéř ČNB Luděk Niedermayer.

Do státní kasy by prý mohly perspektivně plynout například výnosy z burz. „Mohl by se začít diskutovat třeba převod zisku z dividend a realizovaných investičních výnosů z aktivního investičního portfolia vytvořeného z devizových rezerv,“ říká ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. ČNB poslala peníze do státního rozpočtu naposledy v roce 1993.