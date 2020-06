Počet osobních bankrotů se za poslední měsíce snížil o třetinu. U firem se čísla nezměnila | E15.cz

Tři měsíce po sobě se počet vyhlášených osobních bankrotů pohybuje mezi třinácti až patnácti sty, což je o zhruba třetinu méně než loni. Mezi 600 až 650 měsíčně pak osciluje množství insolvencí u podnikajících fyzických osob. I v tomto případě je pokles oproti minulému roku třicetiprocentní. Naopak zkrachovalých firem výrazně neubylo, je jich kolem pěti desítek měsíčně. Plyne to ze statistik Czech Credit Bureau.

„Počet osobních bankrotů zůstal v květnu poměrně nízký. K tomu sice občas dochází, ale ne tři měsíce po sobě,“ uvedla analytička CCB Věra Kameníčková. Dodala, že jde velmi pravděpodobně o dočasný jev, protože ve druhé polovině roku lze očekávat růst osobních bankrotů.

Odborníci míní, že důvodem poklesu jsou obavy dlužníků z nákazy koronavirem. Kvůli tomu méně využívali služeb akreditovaných dluhových poradců, advokátů nebo notářů, kteří sepisují a podávají insolvenční návrhy.

Někteří dlužníci navíc vyčkávají, zda nedosáhnou na podporu od státu, který přijal opatření na záchranu ekonomiky. „Svou roli hrají i velkorysá pravidla odkladu splátek bankám a splátkovým firmám,“ připomněl šéf Poradny při finanční tísni David Šmejkal.

Část populace se na dluhové hraně pohybovala už před vypuknutím epidemie. Ve druhém pololetí by k těmto lidem mohla přibýt první vlna těch, kteří neustojí přicházející ekonomickou krizi.

„Nikdo nechce jít rovnou do insolvence. Když nastanou problémy, lidé si nejdříve začnou půjčovat peníze. Některým úvěry pomohou těžké období přečkat, jiní ale roztočí dluhovou spirálu. I to ale zpravidla trvá nejméně několik měsíců,“ řekl Tomáš Valášek ze společnosti Insolvence 2008.

Lidé mohou od loňského června buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň třicet procent dlužné částky. Umožňuje to novela insolvenčního zákona.

V prvním případě jde o zrychlené oddlužení, které se předpokládá spíše u nižších dluhů. Ve druhém případě je pohledávka smazána, pokud po dobu pěti let od schválení oddlužení dlužník vynaložil veškeré úsilí k uspokojení věřitelů.