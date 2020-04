Koronavirus drtí cestovní kanceláře v Česku, desítkám hrozí bankrot | E15.cz

„Situace je velmi dramatická, nikdo by se nemohl divit, pokud ji někteří neustojí. Dojde-li na černý scénář, v úpadku skončí desítky cestovních kanceláří,“ tvrdí místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Česká asociace pojišťoven pak podobné odhady vyčísluje: „Mělo by to finanční dopad na úrovni desítek až nižších stovek milionů korun,“ říká výkonný ředitel asociace Jan Matoušek.

Cestovek nyní v Česku podniká asi 860, vedle toho navíc na trhu funguje zhruba dva tisíce cestovních agentur, jejichž podnikání je také pod obrovským tlakem. „To je strašně mnoho na tak malý trh. Prostředí je velmi konkurenční, pohybujeme se navíc v malých maržích,“ pokračuje Papež.

Pojištěných cestovních kaceláří přitom ČAP eviduje 814 s odhadovaným celkovým objemem již vybraných prostředků na zájezdy ve výši přes pět miliard korun.

Například u pojišťovny Uniqa je proti úpadku pojištěno 110 cestovek. „U žádné aktuálně není vyhlášena insolvence. Ta musí být potvrzena soudně, takže nelze předjímat jakýkoli vývoj,“ říká mluvčí firmy Eva Svobodová.

Ačkoliv tak zatím pojišťovny žádné krizové scénáře neřeší, i pro ně by výrazné zhoršení situace znamenalo změny do budoucna. Své podnikání totiž kryjí u renomovaných zajišťovacích společností.

„V případě výrazného zhoršení kondice trhu cestovek by do budoucna bylo zajištění velice drahé, nebo dokonce úplně nedostupné,“ vysvětluje Jan Matoušek.

Budoucnost cestovek je tak zatím nejasná, kohouty k příjmům jsou zavřené. Otevření hranic zůstává v nedohlednu stejně jako výraznější státní pomoc. Asociace tvrdí, že na vládní úvěry COVID zatím nedosáhla ani jedna kancelář, zároveň obě kvitují vládní záměr umožnit odklad vrácení peněz klientům za zrušené zájezdy výměnou za poukazy.

Návrh legislativy, která má pomoci firmám s udržením hotovosti, včera schválil Senát. Situace by přitom byla složitější pro cestovní agentury. Peníze za poukázky by dostaly až výrazně později, až by zájezd klienti realizovali.

Do začátku krize cestovky zaplatily podle informací asociace zálohy na zájezdy do zahraničí za miliardy korun, další stovky milionů připadly na zálohy dopravcům. Nyní se hledá kompromis se zahraničními hoteliéry.

„Jednáme hlavně o posunutí zaplacených záloh na později,“ uvedl mluvčí Exim Tours Petr Kostka. Zatímco loni v březnu a dubnu prodala firma zájezdy za více než půl miliardy, letos spadl odbyt prakticky na nulu.

Pandemie koronaviru tak může trhem silně zacloumat. „Příjdou-li úpadky v době, kdy se necestuje, nepomohou nikomu. Nastanou-li po otevření hranic, bude to výhoda pro ty, co přežijí. Stav segmentu ale nebude nejveselejší,“ dodává Papež.