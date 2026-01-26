Aktualizováno: Vláda schválila rozpočet se schodkem 310 miliard. Hrozí střet se zákonem
- Návrh stáního rozpočtu převyšuje podle ministryně Schillerové finanční plán minulé vlády o necelých 20 miliard korun.
- Národní rozpočtová rada v polovině měsíce varovala, že Babišův kabinet zřejmě poruší zákon o rozpočtové odpovědnosti, který stanovuje maximální povolenou výši deficitu.
- Nová vláda potřebuje peníze na svoje sliby, hodlá zvyšovat výdaje a snižovat daně.
Státní rozpočet bude mít letos schodek 310 miliard korun. Schválila to vláda, uvedla na síti X ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Potvrdila tak dřívější spekulace, že kabinet Andreje Babiše překročí návrh finančního plánu minulé vlády. Ta počítala s deficitem ve výši 286 miliard korun. V něm podle prosincového tvrzení Schillerové a dalších politiků koalice ANO, SPD a Motoristů mělo chybět zhruba 96 miliard.
Šéfka státní kasy podle svého pondělního vyjádření na kritice trvá: „Předchozí návrh rozpočtu se podařilo revidovat. Pryč jsou uměle nadhodnocené příjmy, pryč jsou chybějící mandatorní výdaje. Přidáváme 26 miliard na dopravní infrastrukturu nebo 17 miliard na mandatorní výdaje ministerstva práce a sociálních věcí na pomoc lidem. Šetříme deset procent na provozu,“ uvedla Schillerová.
Babišova vláda zlepšila odhad letošního růstu ekonomiky. Ta by podle její lednové prognózy měla reálně přidat 2,4 procenta namísto 2,2 procenta, s nimiž počítala bývalá koalice ve své loňské listopadové prognóze. Nominálně tak má české hospodářství letos vygenerovat 8957 miliard korun. Fialův kabinet předpokládal, že to bude 8940 miliard. O sedmnáct miliard vyšší výkon českého hospodářství by tak měl absorbovat část zmíněného navýšení rozpočtového schodku.
Současné předpoklady včetně predikce příjmů vládního sektoru jsou realistické, shodl se koncem minulého týdne výbor pro rozpočtové prognózy. Tahounem tuzemské ekonomiky bude spotřeba domácností a také vládních institucí a investice. Inflace by měla být 2,1 procenta.
Podle Národní rozpočtové rady však vládou přijatý plán zřejmě poruší zákon o rozpočtové odpovědnosti, který stanovuje maximální povolenou výši schodku. Rada v polovině ledna upozornila, že už návrh Fialova kabinetu byl na hraně pravidel a to ještě využil výjimky v rozsahu 49 miliard korun.
Nelegální utrácení na dluh, kritizuje opozice
Nynější opozice předlohu kritizuje, mimo jiné poukazuje právě na varování NRR. „Při očekávaném růstu ekonomiky 2,4 procenta je takové sekání deficitů nezodpovědné a neodůvodněné. Přičteme-li k tomu, že vláda plánuje zvrátit naše úpravy důchodového systému, které měly přinést jeho dlouhodobou udržitelnost, dá se budoucnost popsat jednoduše: Dluhy, dluhy, dluhy...“ soudí místopředseda Poslanecké sněmovny a ekonomický expert ODS Jan Skopeček.
Také šéf lidovců Marek Výborný uvedl, že vláda slibuje všechno všem a zaplatí to budoucí generace. „KDU-ČSL tento nezodpovědný rozpočtový mejdan nepodpoří," zdůraznil.
Na překročení pravidel pro rozpočtové výdaje upozornil také exministr financí Miroslav Kalousek. Připomněl, že odmítnutý návrh kabinetu Petra Fialy (ODS) se schodkem 286 miliard korun využíval výjimku z pravidel na výdaje v rozsahu 49 miliard. Týkala se výdajů na obranu, která však kabinet začlenil do rezortu dopravy, a půjčky na stavbu jaderných bloků v Dukovanech. „Současná vláda tedy navrhuje utratit 73 miliard korun nelegálních výdajů v době růstu a nízké nezaměstnanosti, kdy dobrý hospodář deficity snižuje, rozhodně nezvyšuje,“ napsal Kalousek na X.