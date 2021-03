Ruská Sberbank odchází z Evropy. Na prodej je i česká odnož | E15.cz

„Chystá se to na prodej,“ uvedl k plánům zbavit se Sberbank Europe český finančník obeznámený s děním v tuzemské Sberbank. O jednáních s AIK Bankou nevěděl. „Uvažovalo se však o variantě, že by se česká banka vyčlenila a Rusové by si ji řídili napřímo, nebo by se prodala zvlášť,“ dodal k možnostem exitu ruské státní banky z evropských trhů.

Transakce s AIK Bankou není nicméně hotová záležitost. Srbský finanční dům a Sberbank se sice dohodly na podmínkách, ale obchod musí posvětit Evropská centrální banka. Ta podle jednoho ze zdrojů Mergermarketu zkoumá schopnost AIK Banky uskutečnit podobnou transakci.

Sberbank Europe je totiž podle objemu aktiv ve výši dvanácti miliard eur výrazně větší než AIK Banka, která dle Mergermarketu spravuje majetek v hodnotě pod pět miliard eur. Právě získání souhlasu ECB může být překážkou celé transakce.

Dlouhodobá snaha

Sberbank Europe se k záležitosti nechtěla vyjadřovat. „Obecně platí, že nekomentujeme žádné spekulace. Sberbank Europe pokračuje v naplňování své úspěšné obchodní strategie,“ odpověděla Linda Michalech, ředitelka firemní komunikace. Srbská banka reagovala v podobném duchu.

Sberbank se snaží podle informací deníku E15 z bankovních kruhů odejít z Evropy dlouhodobě. Po ruské okupaci Krymu a uvalení sankcí na Rusko se totiž rozplynuly plány na expanzi v evropských zemích. Opakovaně se v minulých letech o stažení z evropských trhů vyjadřoval šéf Sberbank German Oskarovič Gref.

V květnu 2018 ostatně prodala Sberbank tureckou banku Denizbank. Dva roky předtím pak prodala slovenskou Sberbank česko-slovenské investiční skupině Penta.

Posílení bankovní nohy

Převzetí bankovního byznysu Sberbank v Evropě by dávalo srbské bance, která patří do skupiny MK Group, smysl. „MK Group je investiční skupina,“ uvádí bankéř, který si nepřál být jmenován. Za skupinou stojí podnikatel Miodrag Kostić.

Skupina působí v zemědělství, energetice, financích a realitách. Její strategií je snížit pozice v zemědělství a potravinářství a zaměřit se na bankovnictví. Teď skupina pravděpodobně shání peníze, uvedl jeden ze zdrojů Mergermarketu.

V současnosti MK Group působí v bankovnictví v Srbsku a ve Slovinsku, kde před dvěma lety získala peněžní ústav Gorenjska Banka. Převzetím Sberbank Europe by získala přístupy na další trhy ve střední Evropě a na Balkáně. Sberbank Europe totiž působí v Rakousku, Německu, České republice, Chorvatsku, Slovinsku nebo například Srbsku. Nejziskovější částí Sberbank Europe je česká odnož.