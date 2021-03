Sazka spouští projekt Hraj s rozumem. Podporuje tak zodpovědné hraní | E15.cz

Myšlenka projektu je inspirována vzory ze Švédska a Rakouska. Loterijní a sázkové společnosti si uvědomují svou odpovědnost, a proto podporují projekty spojené s prevencí a zodpovědným hraním více, než ukládá zákon. Projekt společnosti Sazka s názvem Hraj s rozumem vznikl ze stejné iniciativy: „Celonárodní kampaň spouštíme i proto, že se významná část hraní kvůli Covid omezením přesouvá na internet a my bychom se rádi ujistili, že i když budou lidé možná doma i více hrát, mají svou zábavu pod kontrolou,“ říká Veronika Diamantová, manažerka projektu.

Aby hra zůstala zábavou

Hlavními prioritami projektu Hraj s rozumem je posilování prevence a zodpovědnosti. Sazka chce informovat, jak hrát, aby zábava zůstala bezpečnou, jak předcházet potenciálním rizikům, jak správně nastavit herní limity, aby hra nezpůsobila problémy. Cílem je, aby hráči vnímali hraní jako zábavu a nedostávali se do rizikových situací.

Rizikem je finanční ohrožení

Společnost Sazka provedla na konci roku 2020 průzkum, kde se respondentů také ptala, jakou fianční částku jsou ochotni do zábavy vložit. Asi 42 % respondentů uvedlo, že jim nevadí hrát o drobné částky. Celých 26 % je ochotných hrát i za větší peníze, protože jde o zábavu a adrenalin. Více než polovina jako finanční hranici označila 100 korun měsíčně.

Když během hraní dojde ke ztrátě kontroly, většinou to končí prohrou většího obnosu peněz, někdy i závislostí. „Cílem je, aby hra zůstala zábavou. Projekt má pomoci v prevenci, aby si lidé uvědomovali, že každý má své limity jinde. Někdo si potřebuje pohlídat čas, který věnuje hraní, někdo objem peněz. Chceme i upozornit, že každý velký hráč ví, kdy má přestat,“ komentuje manažerka Hraj s rozumem.

Autor: SAZKA

Sazka se chce stát lídrem zodpovědného hraní

Sazka má jako jediná společnost v České republice ucelený systém zodpovědného hraní, který 6 let pravidelně prověřují zahraniční auditoři. Potvrzují to certifikáty WLA – World Lottery Association a EL – European Lotteries. Společnost se dlouhodobě věnuje prevenci, spolupráci s adiktology a podpoře nadací na boj proti závislotem. Spuštění projektu Hraj s rozumem bylo dalším přirozeným krokem.

Kontakt pro média:

Veronika Diamantová

Manažerka projektu Hraj s rozumem

diamantova@sazka.cz

775 299 337

O projektu Hraj s rozumem

Cílem projektu HRAJ S ROZUMEM je zvýšit povědomí hráčů o zodpovědném hraní, které může pomoci předejít potenciálním problémům způsobených hazardem. Zvyšuje informovanost o možnostech nastavení osobních herních limitů tak, aby případná hra nezpůsobila, i když třeba výjimečně, existenční ani sociální problémy. Snahou je rovněž věnovat pozornost tomu, aby hráči vnímali hru jako zábavu a prostředek k odpočinku a nedostávali se hraním do nepříjemných situací. Více informací na www.hrajsrozumem.cz.

O společnosti SAZKA a.s.

SAZKA a.s. je největší a nejstarší loterijní společnost v České republice s cca 95% tržním podílem na trhu loterií a jiných podobných her. Hlavními loterními produkty společnosti jsou číselné loterie s nejznámější hrou Sportka. Kromě číselných loterií jsou v produktové nabídce stírací losy, sportovní kurzové sázky a rychloobrátkové hry. Druhým pilířem jsou neloterijní služby, zejména největší mobilní virtuální operátor v České republice SAZKAmobil, dobíjení mobilních telefonů a zprostředkování plateb za služby a zboží nebo prodej vstupenek. Své produkty poskytuje SAZKA a.s. hlavně prostřednictvím unikátní prodejní sítě s více než 7 200 prodejními místy rozmístěnými po celé České republice. SAZKA a.s. je členem nadnárodní investiční skupiny KKCG, působící v 11 zemích na 4 kontinentech. Sazka a.s. je součástí mezinárodního loterního holdingu Sazka Group (patří sem rovněž podíly v řecké loterii OPAP, italském Lotto a rakouských Casinos Austria). Více na www.sazka.cz a www.kkcg.eu.