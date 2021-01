Kvůli pandemii si finančně pohoršila třetina Čechů | E15.cz

Pandemie koronaviru samozřejmě ovlivnila příjmy Čechů. Celá třetina z nich si pohoršila. Příjem jim v průměru klesl o čtvrtinu. To nás motivovalo ke změně přístupu k financím. A to nejen k nim samotným, ale i k finančním produktům jako je spoření, úvěry, investice a online bankovnictví. Spousta domácností se musela naučit efektivněji hospodařit s penězi. Vyplývá to z průzkumu Sberbank.