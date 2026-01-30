Šéf Fedu, kterého trhy znají. Trump sází na Kevina Warshe, chce radikální řez v úrocích
- Oznámení jména kandidáta na příštího šéfa americké centrální banky (Fed) je blízko.
- Podle amerických médií prezident USA Donald Trump na post nejspíš nominuje silného kritika nynějšího vedení Fedu a bývalého člena Rady guvernérů Kevina Warshe.
- Jmenování bude mít zásadní ekonomické dopady. Očekává, že povede k výraznému snížení úrokových sazeb.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že v pátek zveřejní jméno svého kandidáta na příštího šéfa Fedu. Jedná se podle něj o osobu, kterou dobře „znají všichni ve finančním světě“. Zdroje obeznámené se situací prozradily deníku The New York Times (NYT), že do ostře sledované funkce vybere Kevina Warshe. Jako o favoritovi o bývalém členovi Rady guvernérů hovoří i další americká média. Spekulacím nahrál i fakt, že Trump se ve čtvrtek setkal s Warshem v Bílém domě. Současnému šéfovi Fedu Jeromu Powellovi, se kterým má Trump velmi špatné vztahy, končí mandát v květnu.
„Mnoho lidí si myslí, že se jedná o někoho, kdo tam mohl být už před několika lety,“ prohlásil po setkání Trump. Jde o zjevnou narážku na Warshe, kterého prezident téměř vybral jako šéfa Fedu během svého prvního funkčního období. Místo toho nakonec sáhl po Powellovi, se kterým se ale prakticky záhy poté rozkmotřil kvůli snižování úrokových sazeb, což Powell dlouhodobě odmítá udělat.
Trump již avizoval, že do role vybere někoho, kdo mu v tomto ohledu konečně vyhoví. Úrokové sazby se v současné době pohybují v pásmu 3,50 procenta až 3,75 procenta. Šéf Bílého domu ale požaduje jejich snížení na pouhé jedno procento, jelikož Spojené státy by podle něj „měly mít nejnižší úrokové sazby na světě“.
Warsh se etabloval jako kritik Fedu
Warsh byl poprvé jmenován do Fedu prezidentem Georgem W. Bushem a v letech 2006 až 2011 působil jako člen Rady guvernérů, kde měl relativně „jestřábí“ pověst, protože měl sklon upřednostňovat vyšší úrokové sazby a soustředil se na obavy z inflace. Nyní je však vnímán jako hlas, který by v blízké budoucnosti podporoval nižší sazby.
Warsh, který má hluboké vazby na Wall Street, v současné době spolupracuje s miliardářským investorem Stanleyem Druckenmillerem. Filantrop a bývalý manažer hedgeových fondů je blízkým přítelem amerického ministra financí Scotta Bessenta, který vedl výběrové řízení na příštího předsedu Fedu. Pětapadesátiletý ekonom patří do pravicově orientovaného Hooverova institutu na Stanfordově univerzitě a je i členem představenstva zasilatelské společnosti UPS. Warsh má také úzké rodinné vazby na Trumpovo okolí. Jeho tchán, miliardář a podnikatel Ronald Lauder, je dlouholetým Trumpovým sponzorem a blízkým spojencem.
Warsh je dlouholetým a hlasitým kritikem Fedu, který pranýřuje za jeho silnou závislost na ekonomických datech i za způsob, jakým Fed využívá aktiva ve své bilanci. Warsh považuje za problém, že Fed při rozhodování příliš spoléhá na aktuální ekonomické statistiky, místo aby bral v úvahu širší kontext nebo dlouhodobější trendy.
Vadí mu také, že Fed v minulosti instituce nakupovala velké objemy cenných papírů v rámci politiky kvantitativního uvolňování. Tato praxe podle něj může mít dlouhodobé negativní důsledky pro finanční stabilitu. Když se začal profilovat jako uchazeč o pozici šéfa Fedu, jeho kritika se ještě zostřila. Volal po „změně režimu“, což naznačuje, že by rád změnil způsob, jakým centrální banka přistupuje k měnové politice.
Hassetta torpédovala přílišná loajalita
Trumpovo rozhodnutí završí rozsáhlý a velmi medializovaný výběrový proces na tuto pozici. V jednu chvíli se dokonce spekulovalo, že Bessent zvažuje více než deset kandidátů. Mezi další finalisty tohoto procesu mají patřit Rick Rieder z investiční společnosti BlackRock, současný člen Rady guvernérů Christopher Waller nebo ředitel Národní ekonomické rady a Trumpův poradce Kevin Hassett. Přestože Hassett dlouho patřil k největším favoritům, Trump nakonec veřejně prohlásil, že si přeje, aby Hassett zůstal v Bílém domě.
Hassett totiž zřejmě ztratil důvěru, že by se mu podařilo prosadit výrazné změny poté, co ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování Powella kvůli výdajům kolem 2,5 miliardy dolarů (52 miliard korun) na rekonstrukci budov Fedu. Částka je výrazně vyšší, než jaká byla před lety schválena. Powell to označil za záminku pro další tlak na centrální banku, aby snížila úrokové sazby.
Způsob, jakým Trumpova administrativa eskalovala situaci kolem Fedu a úrokových sazeb, vyvolal ostrou kritiku ze strany části republikánských zákonodárců, včetně členů bankovního výboru Senátu, kteří budou mít klíčový vliv na potvrzení příštího předsedy Fedu. Vyjádřili obavy, že Trump vybere někoho, kdo je považován za příliš blízkého jeho administrativě, jako je právě Hassett, a dali najevo, že takového člověka spíše nepodpoří.
Hassettovi nepomohla ani zpráva ekonomů z Deutsche Bank, podle níž by nejspíš čelil potížím přesvědčit ostatní, aby odložili své obavy z inflace a výrazně snížili sazby. Třiašedesátiletý konzervativní ekonom je oddaným obhájcem Trumpovy ekonomické politiky, který společně s ním běžně bagatelizuje údaje ukazující známky oslabení americké ekonomiky.
Mezi další finalisty patří kromě Warshe a Hassetta i současný člen Rady guvernérů Waller, který delší dobu hlásá, že Fed má prostor pro další snižování úrokových sazeb. Na rozdíl od Warshe a Hassetta mu ale chybí blízké osobní vazby na Trumpa. Wall Street však jeho relativní vzdálenost od Bílého domu vnímá příznivě, podle investičního šéfa společnosti Regan Capital Skylera Weinanda by se jevil jako „rozumnější volba“.
Posledním žhavým kandidátem je zmíněný Rieder z BlackRocku, který má za sebou dlouhou kariéru na Wall Street, kde pracoval v Lehman Brothers a založil hedgeový fond, než nastoupil do společnosti BlackRock. Tam dohlíží na aktiva v hodnotě více než 2,4 bilionu dolarů. V minulosti tento příznivec bitcoinu působil také v komisích spolupracujících s Fedem a americkým ministerstvem financí, ale není příliš známý veřejnosti a má omezené politické zkušenosti. Rieder se v rozhovoru pro Wall Street Journal z roku 2024 vyjádřil, že sympatizuje se snížením úrokových sazeb.
Ke snížení sazeb povede trnitá cesta
Trumpův kandidát, ať se jím stane kdokoli, nastoupí do funkce v obtížném okamžiku. Fed čelí rostoucímu politickému tlaku i vnitřním neshodám ohledně toho, jak by měl nastavit úrokové sazby v následujících měsících. Obavy o důvěryhodnost instituce by mohly tuto práci ještě více zkomplikovat. O jeho úspěchu také nakonec do značné míry rozhodne Wall Street. V reakci na očekávání, že se souboje vítězně vzejde Warsh, zatím klesly akcie, vzrostly dluhopisy, posílil americký dolar a drahé kovy oslabily.
Trumpův kandidát může čelit komplikované cestě k potvrzení v americkém Senátu. Warsh bude pravděpodobně přijatelný pro širokou škálu republikánských senátorů, přičemž Bill Hagerty z Tennessee ho nazval „velmi jasnou volbou, kterou trhy přijmou a ocení“. Klíčový senátor Thom Tillis, republikán ze Severní Karolíny, který zasedá v bankovním výboru, však slíbil, že zablokuje všechny Trumpovy kandidáty do Fedu, dokud americké ministerstvo spravedlnosti nevyřeší vyšetřování Powella. Na otázku zda by mohl být kandidát na předsedu Fedu potvrzen bez Tillise, odpověděl předseda senátní většiny John Thune, že „pravděpodobně ne“.
