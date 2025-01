Předsedkyně Evropské centrální banky Christine Lagardeová ve čtvrtek vyloučila, že by do rezerv banky nakupovala bitcoin. Stejně tak je přesvědčena, že bitcoin se neobjeví ani v žádné centrální bance, které jsou součásti eurozóny. Lagardeová tak nepřímo reagovala na plán České národní banky nakoupit nejznámější kryptoměnu potenciálně až do objemu pěti procent jejích devizových rezerv. Lagardeová to uvedla na zasedání Rady guvernérů ECB, která podle očekávání snížila úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 2,75 procenta.