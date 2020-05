Softbank hlásí rekordní ztrátu. I kvůli WeWork. Miliardář Ma odchází z vedení | E15.cz

Japonská technologická a investiční skupina SoftBank Group se v loňském fiskálním roce propadla do rekordní ztráty 961,58 miliardy jenů (227,5 miliardy Kč). Jde přitom o vůbec první ztrátu firmy za posledních 15 let. Důvod? Masivní odpisy hodnoty investic jejího hlavního fondu Vision Fund do začínajících firem, takzvaných start-upů, v reakci na pandemii koronaviru.