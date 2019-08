SoftBank měla ve čtvrtletí rekordní zisk, podpořil ho prodej podílu v obchodu Alibaba | E15.cz

Japonské technologické a investiční skupině SoftBank Group stoupl ve fiskálním prvním čtvrtletí čistý zisk více než trojnásobně na rekordních 1,12 bilionu jenů (242,5 miliardy korun). Hospodaření podpořil mimořádný zisk z prodeje části podílu v čínském internetovém obchodu Alibaba Group. Provozní zisk naopak klesl. Vyplývá to z dnešního prohlášení společnosti.

SoftBank z dokončení prodeje části podílu zaúčtovala mimořádný zisk 1,22 bilionu jenů. Hospodaření skupiny podpořil také zisk z investici do technologických začínajících firem, tzv. startupů, prostřednictvím jejího fondu Vison Fund. Ten do konce června investoval do 81 společností.

„Je pro nás významné, že jsme za čtvrtletí poprvé zaznamenali (čistý) zisk (skupiny) více než jeden bilion jenů,“ uvedl generální ředitel Masajoši Son.

Tržby firmy se za tři měsíce do konce června zvýšily o téměř tři procenta na 2,226 bilionu jenů. Provozní zisk však klesl o 3,7 procenta na 688,82 miliardy jenů. Zisk stáhl dolů americký mobilní operátor Sprint, který se má spojit s firmou T-Mobile a pak již nebude dceřinou společností SoftBank. Americké ministerstvo spravedlnosti schválilo fúzi s podmínkami minulý měsíc.

Podle údajů společnosti Nomura Holding je zisk SoftBank největším čistým ziskem za čtvrtletí ze 400 největších firem s akciemi obchodovanými na japonské akciové burze od roku 2004, kdy tento údaj začala Nomura sledovat.

SoftBank neposkytla prognózu za celý fiskální rok, který skončí v březnu 2020. Minulý měsíc ale oznámila, že zřídí druhý obrovský fond Vision Fund 2 s hodnotou 108 miliard USD (2,5 bilionu korun). Ten má investovat do rostoucích startupů zaměřených na umělou inteligenci, napsala agentura Kjódó.