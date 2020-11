Soud odvolal insolvenčního správce Arca Capital Bohemia | E15.cz

„Účel ustanovení insolvenčního správce byl splněn,“ uvedla k rozhodnutí soudce Pavla Janouta mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci.

Soud jmenoval správce Teteru na začátku listopadu v souvislosti s návrhem investora Pavla Krúpy na zrušení mimořádného moratoria s Arca Capital Bohemia. Krúpa tvrdí, že Arca od jara učinila řadu finančních manévrů, které měly poškodit věřitele. S pohledávkami vůči firmě se zatím hlásí hlavně Krúpovy firmy.

Návrh na zrušení moratoria však soud 19. listopadu zamítl. Na stejném jednání byl i správce Tetera. Mimo jiné před soudem uvedl, že dělal, co mohl, ale měl málo času. Samotná Teterova zpráva o zjištěních v kauze Arca není veřejná.

„Z činnosti insolvenčního správce lze především dovodit, že obchodní situaci a obchodní sporné záležitosti uváděné věřitelem a dalšími věřiteli dlužnice by bylo nutno dále podrobně zkoumat a slyšet k nim stanoviska dalších dotčených osob. To však není podle soudu namístě činit v rámci řízení o moratoriu dlužnice a tyto záležitosti by bylo namístě zkoumat v jiných typech řízení,“ stojí ve verdiktu soudce Janouta, který byl písemně vyhotovený a publikovaný 25. listopadu. Správce Tetera zatím na zaslané otázky týkající se odvolání nereagoval.

V mimořádném moratoriu je Arca Capital Bohemia od konce srpna. Tříměsíční režim firmě končí právě v těchto dnech. Zatím není jasné, jestli společnost požádá o prodloužení doby hájení o další tři měsíce. Vzhledem k tomu, že stihla vejít do moratoria před koncem srpna, může si ochranu prodloužit i bez souhlasu věřitelů, tedy hlavně Krúpy.

„V odůvodnění rozhodnutí Městský soud v Praze až příliš kategoricky sdělil, že moratorium společnosti Arca Capital Bohemia není důvod rušit, neboť skončí k 30. listopadu 2020. S ohledem na toto odůvodnění musí Arca Capital Bohemia k 1. prosinci své závazky zaplatit. Vzhledem k odůvodnění soudu o skončení moratoria dne 30. listopadu vnímáme, že k tomuto datu skončí i výkon funkce předběžného insolvenčního správce,“ uvedla Barbora Hanáková, mluvčí Krúpovy skupiny společnosti Krupa Global Investments.

Arca Capital Bohemia patří do skupiny Arca Capital, která se potýká s vysokým zadlužením. Pomoci má firmě partnerství s londýnskou společností Blantyre Capital.

Přední tváří a akcionářem Arca Capital byl do roku 2018 také Pavol Krúpa. Pak většinu pozic ve skupině opustil ve prospěch byznysmena Rastislava Veliče. Letos se jejich konflikt naplno rozhořel. Krúpa a Velič se vzájemně obviňují z poškozování firmy a předhazují si stamilionové pohledávky.