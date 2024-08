Šéf Partners narazil na odpor při stavbě nové centrály. Vítejte v našem světě, smějí se developeři

Celou snahu získat územní rozhodnutí pro stavbu moderní kancelářské budovy prý zhatila podání čtyř námitek účastníka řízení doručená v nejzazším možném termínu. „Všechna jsou však prakticky totožná a byla zaslána čtyřmi různými právními subjekty zastupujícími vlastníky sousedního objektu MEI (firma Middle Europe Investments, pozn. red.),“ vysvětluje v textu Borkovec.

Dále dodává, že se snažil najít vzájemnou shodu se společností MEI, která se zabývá investicemi do nemovitostí a jejich správou. Firma však jakoukoliv spolupráci údajně odmítla. Jak uvádí Borkovec, jeho firma si na územní rozhodnutí bude muset počkat minimálně další rok a pak je ještě bude čekat proces získávání samotného stavebního povolení. Zaslané námitky navíc dle jeho slov proces stavby nezastaví, jen ho pozdrží.

Podle Jana Matulíka z MEI, který má ve společnosti na starost správu domů, je však námitka proti stavebnímu záměru skupiny Partners namístě. „Plánovaná budova je sice v pořádku z hlediska územního plánování, je však příliš velká,“ vysvětluje. Také doplňuje, že v sousední budově, kde MEI vlastní kancelářské prostory, které jsou ve třech z pěti pater budovy, se ve zbývajících dvou nacházejí bytové jednotky. Pro jejich obyvatele by prý naddimenzovaná budova v bezprostřední blízkosti byla velmi nepříjemná. Matulík také dodává, že s Partners na jednání ohledně plánované výstavby byl, ke shodě však údajně nebylo možné dojít.

Vizualizace nové centrály skupiny Partners|AGE project

Na dotaz redakce e15 Borkovec upřesnil, že již má informaci ze stavebního úřadu, že se s námitkami vypořádá bez toho, aniž by se proti nim společnost musela aktivně bránit. „Jsou to skutečně obstrukce a vykonstruované námitky, které měly za cíl proces jen zdržovat a komplikovat,“ tvrdí.

Stavba budovy se protáhne

Borkovec tak v současné době předpokládá, že by stavba centrály mohla začít v druhé polovině roku 2026, pokud vše dobře půjde. Spokojená by jeho společnost byla v případě, pokud by se do nového stihla nastěhovat v roce 2029. Ještě v roce 2020 se přitom Borkovec domníval, že přípravy, projektování a povolování budou trvat dva roky, samotná stavba pak stejně dlouhou dobu. Cena budovy by se prý podle předběžných a velmi hrubých kalkulací měla pohybovat kolem 600 milionů korun a po svém dostavění bude schopna pojmout minimálně 660 zaměstnanců.

„Bankovní licence je v podstatě tříletá brnkačka proti tomu, když si chcete postavit centrálu pro firmu, a to přestože si koupíte pozemek, na kterém dle územního plánu taková budova může stát,“ uzavírá Borkovec ironicky svůj příspěvek na LinkedInu.

V komentářích pod ním úsměvně reagovali i známí investoři. „Vítej v našem světě!“ napsal například Milan Kratina, jeden ze spolumajitelů holdingu Accolade, který se zabývá investicemi do průmyslových nemovitostí. Jan Sadil, generální ředitel developerské skupiny JRD, dodal, že se pak nelze divit, proč se v Česku staví tak pomalu a málo.

Partners je finančně-poradenská skupina založená v roce 2007. Patří pod ni několik dceřiných společností. Jednou z nich je i Partners Banka, která vznikla v roce 2020. O tři roky později získala bankovní licenci od České národní banky a v březnu letošního roku oficiálně zahájila provoz.