Trinity, nebo Q bank? Moravský peněžní ústav získal bankovní licenci, hledá nové jméno | E15.cz

Už více než pět let se čeká na moment, kdy některý z gólmanů NHL znovu dá gól. Že střelecký apetit mužů s maskou klesl, ale není pravda. Trenéři jsou teď zvyklí odvolávat v závěru brankáře dříve, než tomu bývalo, a to jsou chvíle, kdy se těm, co střeží okupovanou bránu, rozsvěcí oči. „Myslím na to celou dobu co hrajeme power play," přiznává Pekka Rinne z Nashvillu, muž, který je posledním majitelem Vezina Trophy.