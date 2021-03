Tvůrci služby Zonky spouští půjčky od lidí pro firmy | E15.cz

Příležitost na trhu peer-to-business (mezi lidmi a firmami, pozn.aut.) půjček cítí pražské inovační studio Creative Dock, které v minulosti pro Home Credit vytvořilo peer-to-peer (půjčují lidé lidem, pozn. aut.) službu Zonky. Tento týden studio spouští vlastní platformu Nafirmy.cz, která cílí na malé a střední společnosti, kterým nabídne možnost ucházet se o půjčky přímo od lidí.

Firmy žádající o úvěr chtějí posuzovat jinak než banky. „Nedíváme se jen na poslední rok nebo na aktuální cashflow,“ říká Martin Pejša, šéf Creative Docku. „Náš chytrý skóring znamená hlubší posouzení potenciálu firmy, sílu značky třeba i jen v lokálním měřítku, spokojenost zákazníků a podobně,“ dodává. Pokud firma v žádosti o úvěr neuspěje, nabídnou jí pomoc s konsolidací financí. Konkurovat chtějí především tradičním bankám.

„O vzniku platformy jsme uvažovali už delší dobu, protože sektor malých a středních podniků je a byl bankami z hlediska digitalizace opomíjený,“ podotýká Lenka Libánská, která projekt Nafirmy.cz vede. „Banky se věnovaly především retailu, který je poměrně dobře digitalizován, nebo korporátním klientům, kde je objem spravovaných peněz mnohem větší než v případě menších firem,“ popisuje.

V zahraničí podle ní funguje několik podobných platforem, z nichž některé byly využívány v době covidu k distribuci vládní podpory pro firmy. „I z toho důvodu si myslíme, že to je model, který má na trhu své místo. A naopak nemáme problém spolupracovat s dalšími platformami,“ doplňuje Libánská.

Minimální částka, kterou investor firmám může přispět na půjčku, je tisíc korun. Zhodnocení investovaných peněz se má pohybovat v rozmezí 3,99 až 14,99 procent ročně. „Je to vlastní projekt Creative Docku. Tak jako například zdravé životní pojištění Mutumutu,“ vysvětluje Libánská. „Budeme pro něj do budoucna hledat dalšího investora, abychom mohli službu rozvíjet a uvést na další trhy,“ uzavírá. V polovině roku chtějí poskytovat také úvěry pro OSVČ.

Miliardy přes Zonky

Asi nejznámější peer-to-peer úvěrovou platformou na českém trhu je Zonky. První vlna pandemie pro ni znamenala útlum většiny činností a pokles zájmu o půjčky. „Lidé byli v nejistotě a vyčkávali. Od začátku letošního roku ale pozorujeme oživení zájmu o půjčky," říká šéf firmy, Jiří Humhal. „Naši klienti oceňují hlavně to, že v současné situaci nemusí vyřizovat žádost o půjčku na pobočce, nemusí nikam chodit, vše zvládnout online,“ dodává.

Výsledky za rok 2020 společnost zatím nezveřejnila. „Doposud jsme poskytli půjčky v hodnotě 14,5 miliardy korun. Celkově máme téměř 112 tisíc zákazníků, s půjčkou a investorů dohromady,“ doplňuje Huhmal. Přímo firmám dle něj Zonky půjčovat neplánují, nicméně půjčují bezúčelově živnostníkům na základě daňového přiznání.

Minulý rok spustili službu Osobní skóre, která dokáže spočítat úvěruschopnost žadatelů. Aplikace spočítá, jak si žadatelé stojí na škále od 0 do 1000 bodů. Podle hodnoty lidé poznají, jestli je pro ně půjčka vhodná, nebo by je naopak mohla dostat do finančních problémů.

„Přestože například v USA je znalost vlastního kreditního skóre běžná praxe, u nás hodnotu toho svého většina lidí nezná. To ale neznamená, že neexistuje,“ uvádí Aleš Černý, šéf oddělení rizik. „Proto jsme v Zonky přišli se službou, která funguje na podobném principu výpočtu. Chceme, aby lidé věděli, jak je při žádosti o úvěrový produkt posuzují banky a co případně mohou udělat, aby si své kreditní skóre zlepšili, a získali tak co nejvýhodnější úrok,“ pokračuje Černý.

Propad o desítky procent

Na trhu působí také online tržiště Bondster propojující investory a investiční příležitosti, včetně těch zahraničních. Společnost loni pokračovala v růstu, i když růst vlivem pandemie koronaviru zpomalil. „Meziročně došlo k nárůstu proinvestovaného objemu peněz o 533 milionů korun na 1,38 miliardy. Počet zaregistrovaných investorů nám meziročně narostl o 32 procent a nyní na platformě investuje přes 11 500 investorů,“ uvádí ředitel společnosti Pavel Klema.

Koronavirus dle něj zvýšil nabízený úrok investorům zhruba o procento. „Investoři tak aktuálně mohou u eurových investic dosahovat průměrný roční výnos 15 procent,“ zmiňuje Klema. Během pandemie na portálu investoři proinvestovali nejmenší částku v dubnu, téměř 13 milionů korun. Tedy hned poté, co v polovině března zasáhla Česko epidemie.

„Jednalo se o meziměsíční pokles o 83 procent. Od té doby se aktivita investorů postupně zvyšuje a v únoru 2021 už investoři na platformě proinvestovali více než 47 milionů korun,“ uzavírá. Bondster rostl i dle registrovaných investorů. Jejich počet v loňském roce vzrostl o 32 procent z 8 417 na celkem zaregistrovaných 11 070.

Vlastníkem Bondsteru je investiční firma CEP Invest Private Equity. „Ve větším počtu se na nás nyní obrací podnikatelé z oborů, ke kterým se banky obrátily zády jako restaurace, penziony a logistické firmy,“ komentuje firemní půjčky Lukáš Zaňák, předseda představenstva společnosti Acema, která na platformě Bondster úvěry poskytuje.