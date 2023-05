First Republic Bank kolabuje, pohltí ji JPMorgan Chase | e15.cz

First Republic Bank čeká nucený přechod pod JPMorgan Chase

Američtí regulátoři uvalili nucenou správu na First Republic Bank a následně většinu jejího majetku prodali bankovnímu obrovi J. P. Morgan Chase. First Republic se v posledních týdnech potýkala s masivním odlivem klientských vkladů. Jde už o třetí větší americkou banku za poslední dva měsíce, která ukončila činnost.

Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC) oznámila prodej banky ihned po rozhodnutí o uvalení nucené správy. J. P. Morgan převzala všechny vklady kalifornské banky a velkou většinu jejího majetku. „Všichni vkladatelé First Republic Bank se stanou vkladateli J. P. Morgan Chase Bank a budou mít plný přístup ke všem svým vkladům,“ oznámila FDIC. 84 poboček First Republic se stalo pobočkami J. P. Morgan Chase.

„Naše finanční síla, schopnosti a obchodní model nám umožnily vypracovat nabídku na provedení transakce tak, abychom minimalizovali náklady Federální společnosti pro pojištění vkladů,“ uvedl šéf J. P. Morgan Jamie Dimon.

FDIC v oznámení uvedla, že její fond pro pojištění vkladů vydá na sanaci ztrát First Republic Bank kolem 13 miliard dolarů. Jde o druhý největší bankovní pád v historii USA co do hodnoty aktiv banky po kolapsu finančního domu Washington Mutual v roce 2008.

Akutní krize ve First Republik propukla minulé pondělí, kdy banka oznámila hospodářské výsledky za první čtvrtletí. Ukázalo se, že objem vkladů v bance klesl o 41 procent, klienti si z banky odnesli přes sto miliard dolarů. Nepomohla ani snaha 11 velkých amerických bank o stabilizaci situace: v březnu si u First Republic dohromady uložily 30 miliard dolarů.

Následoval mohutný akciový výprodej, v pátek muselo být dokonce obchodování s akciemi First Republic několikrát pozastaveno kvůli příliš velkým cenovým výkyvům.

First Republic Bank sídlila v San Francisku a měla pobočky v osmi státech USA. Banka se zaměřovala na bohaté soukromé klienty a jejich podnikání. Banka byla zatížená nízko úročenými hypotékami, které těmto klientům nabízela. Klienti své peníze začali ve větší míře z banky vybírat po březnových pádech Silicon Valley Bank a Signature Bank.