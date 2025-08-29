Barča. Podívejte se, jak se vyráběl legendární nákladní vůz Škoda 706 R
Legendární „Barča“ neboli Škoda 706 vznikla v dramatických časech druhé světové války. Konstruktér Oldřich Meduna dokázal prosadit její prototyp navzdory zákazu nacistů a vůz se později stal jedním z nejspolehlivějších československých náklaďáků. Jak se rodila historie stroje, který přežil válku i přesuny výroby a na silnicích sloužil desítky let?
Konstruktér Oldřich Meduna za války usiloval o dotažení projektu Škody 706. Vývoj prototypů však nacisté zakázali a zkoušky nešlo utajit. Meduna proto vyrazil za velícím důstojníkem se slovy: „Náklaďáky máme zrekvírované, není čím vozit materiál, ale v dílně stojí téměř dokončené prototypy. Můžeme je použít?“ Tak prošel typ 706 R, tedy rekonstruovaný model.
Mezi řidiči si vůz vydobyl přezdívku Barča. „Smůlou byla doba vzniku. V probíhající druhé světové válce byla automobilka Škoda začleněna do Reichswerke Hermann Göring. Trh s osobními automobily se zcela rozpadl a užitková vozidla se vyráběla jen v omezených počtech pro potřeby wehrmachtu. Z automobilky Škoda se stala zbrojovka, a proto se typu Škoda 706 vyrobilo jen něco kolem čtyř set kusů,“ vysvětluje strojař a motocyklový závodník Leoš Kožuch, který část profesní kariéry strávil za volantem tohoto náklaďáku.
Po osvobození se výroba z rozbombardované mladoboleslavské továrny stěhovala do Avie v Praze-Letňanech. Naftový šestiválec se zatím zvětšil z 8,5 na 11,8 litru, nosnost stoupla ze sedmi na devět tun. Motor mazala soustava obsahující 28 litrů oleje.
„S vozem Škoda 706 R jsem jezdil několik let. Byl to valník a tahal jsem za ním pětitunový přívěs. Jezdil jsem po celé bývalé ČSSR. Když jej srovnávám s později vyráběnou 706 RT valník, mohu konstatovat, že to byl lepší vůz. Lépe brzdil a měl také lepší přístup k motoru, za pár vteřin jsem mohl cokoli opravovat,“ uvádí řidič Jiří Šuma na serveru veteran.auto.cz.
V kabině se dalo i docela dobře přespat. „Stačilo nadzvednout opěradlo a mohli jsme se závozníkem okamžitě přenocovat,“ popisuje Šuma. Na vůz se podle něj dalo bez problému naložit deset tun materiálu a na vlek šest.
VIDEO: Podívejte se, jak se před sedmdesáti lety vyráběl legendární nákladní vůz Škoda 706 R