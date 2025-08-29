Předplatné

Barča. Podívejte se, jak se vyráběl legendární nákladní vůz Škoda 706 R

Výroba vozu Škoda 706R

Výroba vozu Škoda 706R Zdroj: Vilém Heckel

Výroba vozu Škoda 706R
Výroba vozu Škoda 706R
Výroba vozu Škoda 706R
Výroba vozu Škoda 706R
Výroba vozu Škoda 706R
17 Fotogalerie
Michal Nosek

Legendární „Barča“ neboli Škoda 706 vznikla v dramatických časech druhé světové války. Konstruktér Oldřich Meduna dokázal prosadit její prototyp navzdory zákazu nacistů a vůz se později stal jedním z nejspolehlivějších československých náklaďáků. Jak se rodila historie stroje, který přežil válku i přesuny výroby a na silnicích sloužil desítky let?

Konstruktér Oldřich Meduna za války usiloval o dotažení projektu Škody 706. Vývoj prototypů však nacisté zakázali a zkoušky nešlo utajit. Meduna proto vyrazil za velícím důstojníkem se slovy: „Náklaďáky máme zrekvírované, není čím vozit materiál, ale v dílně stojí téměř dokončené prototypy. Můžeme je použít?“ Tak prošel typ 706 R, tedy rekonstruovaný model.

Mezi řidiči si vůz vydobyl přezdívku Barča. „Smůlou byla doba vzniku. V probíhající druhé světové válce byla automobilka Škoda začleněna do Reichswerke Hermann Göring. Trh s osobními automobily se zcela rozpadl a užitková vozidla se vyráběla jen v omezených počtech pro potřeby wehrmachtu. Z automobilky Škoda se stala zbrojovka, a proto se typu Škoda 706 vyrobilo jen něco kolem čtyř set kusů,“ vysvětluje strojař a motocyklový závodník Leoš Kožuch, který část profesní kariéry strávil za volantem tohoto náklaďáku.

Po osvobození se výroba z rozbombardované mladoboleslavské továrny stěhovala do Avie v Praze-Letňanech. Naftový šestiválec se zatím zvětšil z 8,5 na 11,8 litru, nosnost stoupla ze sedmi na devět tun. Motor mazala soustava obsahující 28 litrů oleje.

„S vozem Škoda 706 R jsem jezdil několik let. Byl to valník a tahal jsem za ním pětitunový přívěs. Jezdil jsem po celé bývalé ČSSR. Když jej srovnávám s později vyráběnou 706 RT valník, mohu konstatovat, že to byl lepší vůz. Lépe brzdil a měl také lepší přístup k motoru, za pár vteřin jsem mohl cokoli opravovat,“ uvádí řidič Jiří Šuma na serveru veteran.auto.cz.

V kabině se dalo i docela dobře přespat. „Stačilo nadzvednout opěradlo a mohli jsme se závozníkem okamžitě přenocovat,“ popisuje Šuma. Na vůz se podle něj dalo bez problému naložit deset tun materiálu a na vlek šest.

VIDEO: Podívejte se, jak se před sedmdesáti lety vyráběl legendární nákladní vůz Škoda 706 R

Video placeholder
Barča. Podívejte se, jak se před sedmdesáti lety vyráběl legendární nákladní vůz Škoda 706 R • Zdroj: e15

Doporučujeme

Články z jiných titulů