Ztrátu zaměstnání ustojí jen jeden mladý ze tří. Zbytek neudrží životní styl
Téměř dvě třetiny mladých Čechů by při ztrátě zaměstnání udržely svůj životní styl maximálně tři měsíce. Pouze měsíc by vydrželo 30 procent a dalších 33 procent tři měsíce. Vyplývá to z průzkumu, který pro investiční společnost XTB uskutečnila v říjnu agentura Ipsos mezi tisícovkou lidí ve věku od 18 do 30 let.
Finanční odolnost podle průzkumu silně závisí na vzdělání. Zatímco 42 procent lidí se základním vzděláním má rezervu jen na jeden měsíc, u vysokoškoláků je to 14 procent. Naopak dlouhodobou rezervu přesahující pět měsíců má celkem 19 procent respondentů, u vysokoškoláků je to 35,5 procenta.
Rozdíly jsou patrné i mezi pohlavími. Ženy jsou finančně zranitelnější, když 38 procent žen by vydrželo jen jeden měsíc, zatímco u mužů je to 23 procent. "Finanční polštář na minimálně tři až šest měsíců výdajů je základem finanční stability," uvedl ředitel XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko Vladimír Holovka.
Bankovní aplikace používá 93 procent mladých Čechů. Investiční platformy jich využívá 32 procent, nejvyšší podíl je mezi muži s 46 procenty. Podíl žen činí 18 procent. Nejvíce se v porovnání s regiony Čechy s 29 procenty a Morava s 34 procenty využívají v Praze, kde jde o více než 40 procent. Mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním jde o téměř 42 procent. Proti tomu pouze 18 procent mladých lidí se základním vzděláním zhodnocuje své finance prostřednictvím investičních platforem.
"Vidíme obrovský rozdíl mezi pohlavími v přístupu k investování. Zatímco muži aktivně vyhledávají investiční příležitosti, ženy zůstávají konzervativnější. To je výzva nejen pro finanční instituce, ale i pro celou společnost. Musíme pracovat na odstraňování bariér, které ženy od investování odrazují," řekl Holovka.
Téměř 45 procent respondentů spoří měsíčně méně než 1300 korun. Nejvíce jsou v této kategorii zastoupeni lidé se základním vzděláním se 64 procenty a ženy s 55 procenty. Dalších 36 procent odkládá měsíčně částku mezi 1300 až 5000 korunami. Vyšší úspory v rozmezí 5000 až 12 500 korun dokáže pravidelně odkládat 13,5 procenta mladých lidí. Elitní skupinu tvoří pět procent respondentů, kteří měsíčně spoří více než 12 500 korun.
Jedním z nejpřekvapivějších zjištění průzkumu je, že 56 procent mladých Čechů spoří primárně na dlouhodobé cíle jako bydlení, důchod nebo finanční svoboda. Krátkodobé cíle jako dovolená nebo nový telefon jsou na prvním místě pouze u 18 procent dotázaných.
Téměř třetina mladých Čechů čerpá finanční rady ze sociálních médií jako TikTok, YouTube nebo Instagram. Nejdůvěryhodnějším zdrojem finančních rad zůstávají přátelé a rodina, následováni bankami a finančními poradci.