Firma ze Strnadovy CSG dodá členské zemi NATO munici za stovky milionů eur
- Excalibur International (skupina CSG) dodá do západní Evropy desetitisíce kusů munice v hodnotě stovek milionů eur.
- Smlouva byla podepsána v rámci zrychleného řízení kvůli akutní potřebě doplnit armádní sklady členské země Aliance.
- Na výrobě se budou podílet dceřiné firmy CSG ze Slovenska i Španělska, což potvrzuje globální růst skupiny.
Společnost Excalibur International, která je součástí zbrojařské skupiny CSG podnikatele Michala Strnada, dodá členské zemi NATO v západní Evropě desetitisíce kusů dělostřelecké a minometné munice v celkové hodnotě nižších stovek milionů eur (100 milionů eur odpovídá zhruba 2,42 miliardy korun). O podpisu smlouvy s ministerstvem obrany nespecifikované země dnes skupina CSG informovala v tiskové zprávě.
Společnost zakázku získala na základě urychleného zadávacího řízení z důvodů naléhavé potřeby doplnit zásoby munice ozbrojených sil členské země Severoatlantické aliance, uvedla CSG. Podílet se na ní bude i další firma ze skupiny CSG, MSM Group. „Výrobu munice zajistí firmy spadající do MSM Group, jež zahrnuje velké evropské producenty dělostřelecké, minometné i tankové a středorážové munice splňující standardy NATO, jako jsou VOP Nováky, ZVS, Fábrica de Municiones de Granada nebo ZVI,“ uvedla skupina.
Obchodní ředitel Excalibur International Michal Radouch označil smlouvu za další příklad strategie skupiny CSG navazovat nové vztahy a rozvíjet stávající partnerství se zákazníky v zemích NATO. „Skupina CSG dlouhodobě nabízí své výrobní kapacity nejen zákazníkům z prostředí NATO, ale i spolehlivým partnerům mimo něj, a přispívá tak k posílení významu evropského obranného průmyslu ve světě v kontextu současné složité mezinárodní situace,“ řekl Radouch.