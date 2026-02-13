FL Technics převzala mošnovské letecké opravny od Strnadovy CSG
- Akvizice mošnovského Job Air Technic, kterou loni oznámily FL Technics a CSG, je po schválení úřady dokončená.
- Nový vlastník chce firmu začlenit do své evropské sítě a rozšířit nabídku servisních služeb pro letecké zákazníky.
- Mošnovský provoz má dál fungovat a postupně se propojovat se skupinou i na úrovni procesů a know-how.
Společnost FL Technics ze skupiny Avia Solutions Group, která je největším světovým poskytovatelem pronájmů letadel s posádkou, dokončila akvizici leteckých opraven Job Air Technic sídlících na ostravském letišti v Mošnově na Novojičínsku. FL Technics to v pátek sdělila ČTK v tiskové zprávě. Firmu koupila od skupiny Czechoslovak Group (CSG) miliardáře Michala Strnada, hodnotu transakce společnosti neuvedly.
CSG o prodeji informovala loni na konci června, transakci ale ještě posuzoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Povolil ji na podzim. „Transakce, která byla původně oznámena v loňském roce, byla nyní finalizována po splnění všech podmínek stanovených ve smlouvě," oznámila v pátek FL Technics.
Uvedla, že se obě firmy zaměří na spolupráci, která umožní leteckým společnostem, leasingovým firmám i provozovatelům letadel využívat širší portfolio údržbových řešení. „Job Air disponuje silnou expertizou v oblasti údržby a stabilně vybudovaným provozem, který přirozeně zapadá do naší strategie rozvoje sítě v Evropě. Posilujeme tím naši přítomnost ve střední Evropě a zároveň získáváme dodatečné kapacity v lokalitě, která je pro naše zákazníky stále významnější," uvedl generální ředitel FL Technics Žilvinas Lapinskas.
Nové příležitosti v globální skupině
Generální ředitel Job Air Technic Imrich Czére uvedl, že začlenění do globální skupiny představuje pro firmu významný potenciál i nové příležitosti pro další rozvoj. „Společnost Job Air bude pokračovat ve svých aktivitách a postupně se začlení do organizačního a provozního rámce FL Technics. Společné týmy se zaměří na sdílení know-how, slaďování procesů a vytváření provozních synergií napříč skupinou," uvedla FL Technics.
Job Air Technic se specializuje na takzvanou těžkou údržbu, často spojenou se změnou provozovatele letadla. Disponuje dvěma opravárenskými hangáry, jimiž ročně projde více než 100 letadel. Součástí skupiny CSG byla od roku 2016.
FL Technics Group se specializuje na těžkou i traťovou údržbu, podporu náhradních dílů a komponentů, správu motorů nebo technický výcvik i logistická řešení pro letecký průmysl. Skupina Avia Solutions sdružuje více než 250 dceřiných společností po celém světě, provozuje flotilu 145 letadel na šesti kontinentech a zaměstnává 14 tisíc leteckých odborníků.