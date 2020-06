Chorvatský hypersport C_Two dorazí k zákazníkům už příští rok | E15.cz

Vývoj nového elektrického hypersportu C_Two od chorvatské automobilky Rimac pokračuje podle plánu. První zákazníci by se ho tak měli dočkat již v příštím roce. Kolik stojí? A jak rychle se dostane na 300 kilometrů za hodinu?

Chorvatská automobilka Rimac představila koncept svého druhého elektrického hypersportu již během ženevského autosalonu v roce 2018. Krátce poté pak Kreso Coric, šéf prodejů, v rozhovoru pro Autocar uvedl, že téměř celá 150 kusová produkční série už je zamluvená budoucími vlastníky.

Ti se měli dočkat odhalení produkčního vozu během letošního ženevského autosalonu, který se měl tradičně konat začátkem března. Po jeho oficiálním zrušení z důvodu pandemie nového koronaviru se o novém Rimacu sice přestalo mluvit, vývoj však nadále pokračuje a finální model, včetně oficiálního jména, by měl být uveden později během tohoto roku, jak s odkazem na automobilku uvádí Autocar.

Ještě před odhalením nového modelu ale Rimac otevřel nový produkční závod v chorvatském Veliko Trgovisce, který by měl výrazně urychlit „produkci prototypů C_Two, potřebných pro finální schválení a crash testy potřebné pro celosvětovou homologaci,“ uvádí automobilka.

Výroba jednoho prototypu by se tak měla zkrátit ze současných 10 týdnů na pět. Produkční vozy by pak mohly být vyráběny tempem zhruba pět vozů za měsíc. Na poměry běžných automobilek to sice není moc vysoké tempo, Rimac ovšem rozhodně není běžnou automobilkou, o čemž ostatně vypovídají i parametry modelu C_Two.